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Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemi vuruldu!

Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Gemi hasar alırken, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ekleme: 24.02.2022 - 17:14 Güncelleme: 24.02.2022 - 17:26 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemi vuruldu!
Rusya Ukrayna savaşında bombalar birbiri ardında gelirken bir son dakika haberi daha geldi. Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden, Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldiği öğrenildi.

Karadeniz'de Türk iş insanına ait gemi vuruldu!

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AAKKM'ye gelen Odessa açıklarında MARSHALL ADALARI bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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