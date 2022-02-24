İngiltere'den Moskova'ya ağır yaptırımlar geliyor

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatmasının ardından, İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Clevery, İngiltere'nin Rusya'ya yönelik olarak bugün yeni yaptırımlar açıklayacağını bildirdi. Clevery, "Rusya'ya karşı bugüne kadar görüşmüş en büyük ve en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı James Clevery, İngiltere'nin Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya operasyon emri sonrasında Moskova'ya karşı bugüne kadarki en ağır yaptırımları uygulama kararı aldıklarını duyurdu."Rusya'ya karşı bugüne kadar görüşmüş en büyük ve en ağır ekonomik yaptırımları uygulayacağız" diye konuşan Clevery, "Benzeri görülmemiş ve cezalandırıcı yaptırım paketini bugünden itibaren uygulamaya koyacağız. Bunun yanı sıra önümüzdeki günlerde daha fazla tedbir açıkayacağız" dedi.