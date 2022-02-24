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İlker Başbuğ hakim karşısına çıktı! Darbe imasını kabul etmedi

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Başbakan Adnan Menderes'in idam edildiği 27 Mayıs 1960 darbesi üzerinden darbe iması içeren ifadeler kullandığı gerekçesiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıktı. 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan İlker Başbuğ, söz konusu sözleriyle 1961-1980 dönemini değerlendirdiğini ve bugünkü olaylarla herhangi bir şekilde ilişki kurulmasının doğru olmadığını savundu. Duruşma çıkışında gazetecilere Rusya-Ukrayna savaşını değerlendiren Başbuğ, “Ümit edelim aklıselim galip gelir, bu çatışma genişlemez ve sayısız insanın hayatını kaybetmesine, ciddi bir göç olayını Ukrayna’da yaşamayız” dedi.

İlker Başbuğ hakim karşısına çıktı! Darbe imasını kabul etmedi
Ekleme: 24.02.2022 - 17:02 Güncelleme: 24.02.2022 - 17:04 / Editör: Ozge Selin
İlker Başbuğ hakim karşısına çıktı! Darbe imasını kabul etmedi
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya İlker Başbuğ avukatı İlkay Sezer ile birlikte geldi.

Duruşmada savunmasını yapan İlker Başbuğ, 4 Ocak 2021'de Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan söyleşisinde, 'Eğer Menderes 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi' sözleri nedeniyle yargılandığını anımsattı.

'BUGÜNLE İLGİSİ YOK'

Başbuğ, bu sözleriyle 1961-1980 dönemini değerlendirdiğini ve bugünkü olaylarla herhangi bir şekilde ilişki kurulmasının doğru olmadığını savundu.
'Güç Odaklarının Mücadelesi' isimli kitabının yayınlanması üzerine dava konusu olan gazete söyleşinin gerçekleştiğini belirten Başbuğ, 'Kitapta tarihi geçmiş ile bugün arasında ilişki kurulmasından özellikle kaçınılmıştır' dedi.

Mahkeme heyeti, mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma 9 Haziran'a ertelendi.

SAVAŞ AÇIKLAMASI

Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplayan İlker Başbuğ, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle üzgünüm ve endişeli olduğunu belirterek, 'Endişeli olmamın nedeni maalesef dünyamızın çok ciddi bir savaş durumuyla karşı karşıya kalmış olması. Tabi üzgünlüğümü ve endişemi artıran bir diğer nokta ise Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan krizin ülkemiz üzerine olabilecek bazı ciddi sorunların, ciddi problemlerin olabilmesi ihtimali. Dolayısıyla gerçekten bugün bu nedenlerle ciddi şekilde üzgün ve endişeliyim. Ümit edelim aklıselim galip gelir, bu çatışma genişlemez ve sayısız insanın hayatını kaybetmesine, ciddi bir göç olayını Ukrayna'da yaşamayız' dedi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Başbuğ'un gazete söyleşisindeki sözleriyle 'darbe' imasında bulunduğu, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama' suçunu işlediği öne sürülüyor. Savcılık, bu suçtan Başbuğ'un 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istiyor. AK Parti Rize İl Başkanlığı, AK Parti il, ilçe başkanları ve kadın kolları başkanları ile toplam 166 kişi şikayetçi olarak yer alıyor.
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