FETÖ'cü Bülent Mumay Türkiye düşmanlığını gizleyemedi...

DW Türkçe yöneticisi Bülent Mumay, sosyal medya hesabından Türkiye'nin milli ve yerli Bayraktar TB2 projesini hedef alan paylaşım yaptı.

Ukrayna'nın savaşından bile Türkiye düşmalığı ürettiler.FETÖ'cü ve Alman fonlaması DW Türkçe yöneticisi Bülent Mumay, Türkiye düşmanlığını Ukrayna savaşında bile gizleyemedi.FETÖ'cü Bülent Mumay, twitterdan 'Ukrayna'da Bayraktar TB2 SİHA'nın vurulduğunun' iddia edildiği bir haberi alıntılayarak skandal sözler paylaştı.FETÖ'cü Mumay, paylaşımında 'Rusya, damadın SİHA'larını vurmuş...' ifadelerini kullandı.