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Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'a 'yayın lisansı' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'a yanıt vererek, TRT'nin ABD'deki düzenlemelere uyduğu gibi Voice of America Türkçe ve diğer kuruluşların da Türkiye'deki mevzuata uyması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'a 'yayın lisansı' yanıtı
Ekleme: 24.02.2022 - 01:53 Güncelleme: 24.02.2022 - 02:06 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'a 'yayın lisansı' yanıtı
Price, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunu (RTÜK), Amerika'nın Sesi (VoA) ve bazı yabancı yayın kuruluşların Türkiye'deki çevrim içi yayınlarının lisans alması gerekliliği kararını eleştirerek, ABD'nin bu karardan endişe duyduğunu ifade etti.

Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten ABD'li mevkidaşı Price'a 'yayın lisansı' yanıtı

Paylaşımında, kararın, basın kuruluşları üzerinde hükümet kontrolünü genişletme adımı olduğunu savunan Price, 'Güçlü bir demokrasi için özgür bir medya şarttır.' ifadesini kullandı.

Price'ın paylaşımına yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Bilgiç, lisansın yayın için bir engel değil yalnızca teknik bir gereklilik olduğunu vurgulayarak, 'TRT, ABD'deki faaliyetlerinde ilgili düzenlemelere uyuyor. Bu sansür mü? Voice of America Türkçe ve diğerlerinden de aynısını bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.
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