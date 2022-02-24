Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı: "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna’ya yönelik başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı; "Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik başlattığı haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.Dışişleri Bakanlığı; 'Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz' dedi.