CNN muhabiri Rus işgaline canlı yayında yakalandı! Kiev'deki bombalamadan apar topar kaçtı

Rusya lideri Vladimir Putin, tüm dünyanın karşı durmasına rağmen Ukrayna'yı işgale başladı. Ukrayna'da başkent Kiev dahil birçok şehir Rus ordusu tarafından bombalanıyor. Kiev Havalimanı'ndaki yolcular ve siviller tahliye ediliyor. Kiev'de bulunan CNN muhabiri sabaha karşı gelen bombalardan böyle kaçtı. O anlar böyle görüntülendi.