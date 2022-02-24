CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi

Buldukları her fırsatta Türkiye düşmanlarıyla aynı yolda yürüyen ve Türkiye karşıtlığını adeta düstur edinen Halk TV, Rusya - Ukrayna savaşında da manipülasyona devam etti.Ukrayna'dan bilgi aktarımı için canlı yayına bağlanan Naz isimli bir kişi 'Türk konsolosluğu Ukrayna'yı terk etti' şeklinde bir yalan söyledi. Halk TV ise herhangi bir doğrulamaya ihtiyaç duymadan yalanı kullandı.Canlı yayında söylenen bu sözlerin ardından Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile iddiaları yalanladı. Kıran paylaşımında, 'Haberin içeriği de böylesine mesnetsiz iddialarla kamuoyunu manipüle etmek de çok yanlış. Ukrayna'da Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzdamesai arkadaşlarımız görevlerinin başında fedakarlık ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar.' ifadelerini kullandı.Kıran'ın yalanlaması sonrası iddiayı ortaya atan kişi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak özür diledi. Özür paylaşımında 'Dışişleri Bakanlığımızın açıkladığı gibi konsolosluğumuz konsolosluk çalışanlarımız bu ana kadar özveriyle gerçekten çalıştılar ailelerimize bilgi verdiler yanımızdakiler bundan sonra da hep öyle olacak istemeden bir yanlış anlamaya neden olduysam sözlerimin affına' ifadelerini kullandı.Yaşanan gelişmelerin ardından Halk TV'den herhangi bir özür paylaşımı gelmezken, HalkTV'de yaşanan manipülasyon sonrası sosyal medyada da gazeteci görünümlü bazı troller harekete geçti. Konsolosluğun bölgede bulunmadığı iddiasıyla sosyal medyada manipülasyon yapan hesaplar, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür dilemek yerine bir de pişkince savunma yaptı.Almanya'da firari bulunan Can Dündar'ın sahibi olduğu 'Özgürüz' isimli yayın organında çalışan Onur Üncü, Dışişleri ve iddianın ilk sahibi öğrenci tarafından yapılan düzeltmelersonrası yaptığı manipülasyon için özür dilemek yerine 'Ukrayna'daki Türkiyeli öğrencileri zamanında tahliye etmeyen Dışişleri, konsolosluğa ulaşamadıklarını belirten öğrencilere özür diletti resmen' diye iftirada bulundu.