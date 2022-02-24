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CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi

Her fırsatta Türkiye düşmanlığını fırsat bilen Halk TV, Rusya -Ukrayna savaşını da boş geçmedi. Odessa'daki Türk öğrenci diye canlı yayına bağladıkları kızın "Türk konsolosluğu Ukrayna'yı terk etti" şeklinde yalan söylediği ve bu şekilde manipülasyon yaptığı ortaya çıktı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Ekleme: 24.02.2022 - 17:54 Güncelleme: 24.02.2022 - 18:19 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Buldukları her fırsatta Türkiye düşmanlarıyla aynı yolda yürüyen ve Türkiye karşıtlığını adeta düstur edinen Halk TV, Rusya - Ukrayna savaşında da manipülasyona devam etti.

Ukrayna'dan bilgi aktarımı için canlı yayına bağlanan Naz isimli bir kişi 'Türk konsolosluğu Ukrayna'yı terk etti' şeklinde bir yalan söyledi. Halk TV ise herhangi bir doğrulamaya ihtiyaç duymadan yalanı kullandı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi

TÜRKİYE'DEN YALANLAMA GELDİ

Canlı yayında söylenen bu sözlerin ardından Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile iddiaları yalanladı. Kıran paylaşımında, 'Haberin içeriği de böylesine mesnetsiz iddialarla kamuoyunu manipüle etmek de çok yanlış. Ukrayna'da Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzda
mesai arkadaşlarımız görevlerinin başında fedakarlık ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar.' ifadelerini kullandı.

CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi

Kıran'ın yalanlaması sonrası iddiayı ortaya atan kişi de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak özür diledi. Özür paylaşımında 'Dışişleri Bakanlığımızın açıkladığı gibi konsolosluğumuz konsolosluk çalışanlarımız bu ana kadar özveriyle gerçekten çalıştılar ailelerimize bilgi verdiler yanımızdakiler bundan sonra da hep öyle olacak istemeden bir yanlış anlamaya neden olduysam sözlerimin affına' ifadelerini kullandı.


CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi

HALK TV'NİN MANİPÜLASYONUNA ÇANAK TUTTULAR

Yaşanan gelişmelerin ardından Halk TV'den herhangi bir özür paylaşımı gelmezken, Halk
TV'de yaşanan manipülasyon sonrası sosyal medyada da gazeteci görünümlü bazı troller harekete geçti. Konsolosluğun bölgede bulunmadığı iddiasıyla sosyal medyada manipülasyon yapan hesaplar, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından özür dilemek yerine bir de pişkince savunma yaptı.


CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Almanya'da firari bulunan Can Dündar'ın sahibi olduğu 'Özgürüz' isimli yayın organında çalışan Onur Üncü, Dışişleri ve iddianın ilk sahibi öğrenci tarafından yapılan düzeltmeler
sonrası yaptığı manipülasyon için özür dilemek yerine 'Ukrayna'daki Türkiyeli öğrencileri zamanında tahliye etmeyen Dışişleri, konsolosluğa ulaşamadıklarını belirten öğrencilere özür diletti resmen' diye iftirada bulundu.





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