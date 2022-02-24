Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ilk açıklama: Bu harekat kabul edilemez, reddediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, 'Rusya'nın harekatı kabul edilemez. Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından samimi olarak üzüntü duyuyoruz.' dedi. Erdoğan, Minsk barış sürecine dönülmesini istediklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını belirtti.Başkan Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanlar şöyle:Rusya'nın bugün erken saatlerinde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüzü, Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmesinden samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğimi Sayın Zelenski'ye ilettim. Minsk Mutabakatı'nı çerçevesinde görüşmelerin sürmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.Avrupa'nın 17 ülkesinden külliyemize teşrif eden siz değerli kardeşlerimle hasbihal etmekten memnuniyet duyuyorum.Kendi köklerine, tarihlerine, medeniyet değerlerine sıkı sıkı sarılan vatandaşlarımızın yaşadıkları topraklarla aynı iradeyi göstermelerini önemli görüyorum. Türkiye, Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir.Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde bölgemizle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Avrupa'da yaşayan vatanlarımızın siyasi, sosyal, ekonomik faaliyetlerine katılmaları kadar tabii bir durum yoktur. Kimi çevrelerin ülkemizi dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir.Sizlerden vatandaşlarımızın Avrupa'nın her yerinde var olma, kendini gösterme özgüvenini, şevkini aşılamanızı istiyorum. Ana vatan Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken, Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz.Çatınızı ne kadar genişletirseniz vatandaşlarımıza bu mesajları ulaştırma, onları örgütleme misyonunu da o derece başarılı bir şekilde yerine getirebilirsiniz.Hiçbir vatandaşımızı marjinal örgütlere terk edemeyiz. PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölme çalışmalarına yönelik oyunlarını bozacağız. Ülkesine, milletine, tarihine, kültürüne bağlı insanlarımızın boş bıraktığı her alan bu kesimler tarafından doldurulmaktadır. Onların arkasında kim olursa olsun sizin arkanızda 85 milyon ferdiyle Türk milleti var.Artık Türkiye de eski Türkiye değildir. Artık, herhangi bir vatandaşımızın hangi sebeple, dünyanın neresinde ihtiyacı olursa yanında olan bir Türkiye var. Önümüzdeki dönemde bu hizmetleri daha yaygın ve güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz.Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkması konusunda en somut örneklerinden biri sağlık hizmetleridir. Biz dünyanın dört bir tarafında sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koşuyoruz. Son dönemlerde 2020 yılında 231, 2021 yılında 169 vatandaşımızı, bu yıl da 27 vatandaşımızı ülkemize naklettik.Her alanda benzer hizmetlerin vatandaşlarımıza sunulmasını sağladık. Yılda 2 milyon işlemi bulan konsolosluk hizmetlerinde geçen yıl 3 milyonu aştı. Bilişim altyapısı için pek çok ülke bizden yardım talep etti.