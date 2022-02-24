  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ilk açıklama: Bu harekat kabul edilemez, reddediyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı. Erdoğan, güvenlik konseyini topladıktan sonra yaptığı değerlendirmede, "Rusya'nın harekatı kabul edilemez. Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından samimi olarak üzüntü duyuyoruz." dedi.

Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ilk açıklama: Bu harekat kabul edilemez, reddediyoruz
Ekleme: 24.02.2022 - 14:32 Güncelleme: 24.02.2022 - 15:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ilk açıklama: Bu harekat kabul edilemez, reddediyoruz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili yaptığı ilk değerlendirmede, 'Rusya'nın harekatı kabul edilemez. Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından samimi olarak üzüntü duyuyoruz.' dedi. Erdoğan, Minsk barış sürecine dönülmesini istediklerini ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA RUSYA UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan'ın açıklamarından öne çıkanlar şöyle:

Rusya'nın bugün erken saatlerinde Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirterek başlamak istiyorum. Bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.

'UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ'

Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüzü, Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmesinden samimi olarak üzüntü duyuyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğimi Sayın Zelenski'ye ilettim. Minsk Mutabakatı'nı çerçevesinde görüşmelerin sürmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

'ÜLKEMİZİN DIŞLANMA ÇABALARI ART NİYETLİDİR'

Avrupa'nın 17 ülkesinden külliyemize teşrif eden siz değerli kardeşlerimle hasbihal etmekten memnuniyet duyuyorum.

Kendi köklerine, tarihlerine, medeniyet değerlerine sıkı sıkı sarılan vatandaşlarımızın yaşadıkları topraklarla aynı iradeyi göstermelerini önemli görüyorum. Türkiye, Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir.

Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde bölgemizle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Avrupa'da yaşayan vatanlarımızın siyasi, sosyal, ekonomik faaliyetlerine katılmaları kadar tabii bir durum yoktur. Kimi çevrelerin ülkemizi dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir.

Sizlerden vatandaşlarımızın Avrupa'nın her yerinde var olma, kendini gösterme özgüvenini, şevkini aşılamanızı istiyorum. Ana vatan Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken, Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz.

Çatınızı ne kadar genişletirseniz vatandaşlarımıza bu mesajları ulaştırma, onları örgütleme misyonunu da o derece başarılı bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

Hiçbir vatandaşımızı marjinal örgütlere terk edemeyiz. PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölme çalışmalarına yönelik oyunlarını bozacağız. Ülkesine, milletine, tarihine, kültürüne bağlı insanlarımızın boş bıraktığı her alan bu kesimler tarafından doldurulmaktadır. Onların arkasında kim olursa olsun sizin arkanızda 85 milyon ferdiyle Türk milleti var.

Artık Türkiye de eski Türkiye değildir. Artık, herhangi bir vatandaşımızın hangi sebeple, dünyanın neresinde ihtiyacı olursa yanında olan bir Türkiye var. Önümüzdeki dönemde bu hizmetleri daha yaygın ve güçlü şekilde vermeye devam edeceğiz.

Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkması konusunda en somut örneklerinden biri sağlık hizmetleridir. Biz dünyanın dört bir tarafında sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza koşuyoruz. Son dönemlerde 2020 yılında 231, 2021 yılında 169 vatandaşımızı, bu yıl da 27 vatandaşımızı ülkemize naklettik.

Her alanda benzer hizmetlerin vatandaşlarımıza sunulmasını sağladık. Yılda 2 milyon işlemi bulan konsolosluk hizmetlerinde geçen yıl 3 milyonu aştı. Bilişim altyapısı için pek çok ülke bizden yardım talep etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!