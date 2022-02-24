Almanya ve Fransa'dan Putin'e sert tepki: Bize yalan söyledin

Rus lider Putin Ukrayna'yı işgale başladıklarını televizyondan duyurdu, Rus ordusu askeri tesislere füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıkladı. Rus birlikleri Karadeniz kıyısındaki Ukrayna kentleri Mariupol ve Odesa'ya çıkarma yapıyor.ABD Başkanı Biden, 'Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur' dedi. Rus saldırılarında onlarca ölü var, Ukrayna Savunma Bakanlığı eli silah tutan herkesin ülkeyi savunmak için cepheye gitmesi çağrısında bulundu.Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Batı'ya yalan söylemekle itham etti. Drian 'Bir hafta önce 'A' dediysen ve şimdi tersini yaptıysan, doğruyu söylemedin ya da yalan söyledin demektir' ifadelerini kullanarak, 'Demokratik, egemen ve özgür bir Ukrayna için doğacak ekonomik sonuçları kabul ediyoruz' dedi.Baerbock, 'Putin, Minsk anlaşmasını parçaladığına göre, Rusya krizinden sonra dünya farklı olacak. Uluslararası toplum, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul etmeyecektir' ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, çatışmanın her iki taraftaki siviller için sonuçlarına kayıtsız kalmakla suçlayan Baerbock, 'Onların dramatik durumuna gözlerimizi kapatamayız' diye ekledi.Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile olan ihtilafta daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyleyen Baerbock, saldırılara rağmen iletişim kanallarını da kapatmamayaçalıştıklarını aktardı. 'En kötü krizde bile diyalog için pencereyi açık tutmalısınız' diyen Baerbock, 'Savaşı önlemek istiyoruz. Gerginlik adımlarını geri çekmek artık Rusya'nın elinde' ifadelerini kullandı.Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya 'savaş' açma kararını kınadığını duyurdu. 'Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli' ifadesini kullananMacron, ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ve Ukraynalıların yanında yer aldığını vurguladı. Macron, bu savaşın sona ermesi için Fransa'nın ortaklarıyla hareket ettiğini aktardı