AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yalan yanlış verilerle 'iktidarı nasıl eleştirebilirim' derdinde
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Savaşın acı yüzü görülmeye başladı; siviller, masumlar ölüyor. Herkesten savaşı/krizi sonlandırıcı mesajlar gelirken; Kılıçdaroğlu yalan yanlış verilerle "iktidarı nasıl eleştirebilirim?" derdinde" dedi. Turan, "İnsanlar ölüyor farkında mısınız Kılıçdaroğlu?! Bir kere de şaşırtın bizi" diye konuştu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savaşın acı yüzü görülmeye başladı; siviller, masumlar ölüyor. Herkesten savaşı/krizi sonlandırıcı mesajlar gelirken; yalan yanlış verilerle "iktidarı nasıl eleştirebilirim?" derdinde İnsanlar ölüyor farkında mısınız @kilicdarogluk ?! Bir kere de şaşırtın bizi" ifadelerini kullandı.