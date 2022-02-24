AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu yalan yanlış verilerle 'iktidarı nasıl eleştirebilirim' derdinde

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Savaşın acı yüzü görülmeye başladı; siviller, masumlar ölüyor. Herkesten savaşı/krizi sonlandırıcı mesajlar gelirken; Kılıçdaroğlu yalan yanlış verilerle "iktidarı nasıl eleştirebilirim?" derdinde" dedi. Turan, "İnsanlar ölüyor farkında mısınız Kılıçdaroğlu?! Bir kere de şaşırtın bizi" diye konuştu.