ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar

Tüm dünyanın gözü Rusya ile Ukrayna arasında savaşa dönüşen krizde. Rusya bugün Ukrayna'ya yönelik 83 hedefi etkisiz hale getirirken, herkes ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarını merakla beklemeye başlamıştı. ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa yönelik açıklamalarda bulundu.Biden'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:'Haftalar boyunca uyarıyorduk ve olan oldu. Gittikçe Dobass bölgesine yığınak yaptıklarını görmüştük. Moskova'nın buradaki talepleri doğrultusunda Ukrayna'da bir savaşa girdi. Ukrayna'da soykırım ve nükleer silahlar var dedi herhangi bir kanıt olmaksızın. Putin anında savaş açtı ve Ukrayna'nın tarihi şehirlerini bombalamaya başladık.Putin savaşı seçti ve sonuçlarını karşılayacak. Güçlü yaptırımlar verdim ve yeni sınırlamalar getirdim. Bu yaptırımları özellikle tasarladık ki uzun vadeli etkisi güçlü olsun. G7 liderleri ile konuştum ve hepimiz tümüyle anlaştık. Rusya'nın dolar, euro, pound ve yen üzerinden işlem yapmasını engelleyeceğiz.Rusya borsası yüzde 50 oranında değer kaybetti. Şimdi Rus merkez bankasını engelliyoruz. 1 trilyon dolar değerindeki varlığını donduruyoruz. En büyük bankalarının varlığını donduruyoruz. 4 tane daha bankalarını bloke ettik ABD'deki tüm varlıkları dondurulacak. SWIFT her zaman için bir seçenek ancak şu anda kullanmayı düşünmüyoruz. Avrupa buna hazır değil.Ekonomik olarak rekabet etmeleri bitecek. Dahasını da yapacağız. Buradaki ekonomik yaptırımların ötesinde... Yarın NATO'da zirve yapılacak. Bir sonraki adımda NATO ittifakımızın tüm hususlarını bir araya getireceğiz. Bizim güçlerimiz Rusya ile Ukrayna'da çatışmaya girmeyecek. Ama NATO müttefiklerimizi kesinlikle doğuda koruyacağız. NATO şu an her zamankinden daha kararlı. Birimize olan saldırı hepimize olacak şekildedir.Savunma Bakanım ve Genel Kurmay ile konuştuk. Yanıt verdikçe elimizdeki her aracı kullanacağız. Küresel enerji tedarikini bozmayacağız. Eğer Rusya siber saldırılarda bulunursa buna da yanıt vermeye hazırız. Aylardan beri özel sektör ve siber sektörle çalışıyoruz. Rusya'nın siber saldırılarına karşı da kendimizi koruyacağız. Bu çatışmanın ilk günlerinde Rus propagandası buradaki askeri operasyonları başarılı göstermeye çalışıyor.Putin burada dünyamızın geleceğine ihanet etti ve bunları güçle ele geçirmek istedi. Uluslararası seviyede öncelik vereceğiz. Tarih Putin'in tercihlerini yazacak. Bu gereksiz bir savaş. İnsanlık onuru ve özgürlük daha güçlü değerler. Bunlar Putin gibi ve müttefikleri gibi tiranlar tarafından bastırılamaz. Özgürlük kazanacaktır.