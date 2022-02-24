24 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

Yağmur Yağışı Devam Edecek Mi?



24 Şubat Hava Durumu Nasıl?



Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sıka aratılanlar arasında 24 Şubat hava durumu nasıl ve 24 Şubat hava sıcaklıkları artacak mı soruları merak edildi. Havaların hafta içinden itibaren yağmurlu ilerlemesinin ardından hafta sonu planları olanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. 24 Şubat hava durumu nasıl ve hafta sonu hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Yağmur yağışının hafta başından itibaren etkili olmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yağmur yağışı devam edecek mi sorusu bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar bu nedenle ilgiyle takip edildi. Yağışlarla ilgili olarak 'Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların; Doğu Akdeniz, Karaman ve Gaziantep çevreleri, Antalya'nın doğusu, Konya'nın güney kesimleri, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor' ifadeleri kullanıldı. Ayrıca ” Kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirten Meteoroloji Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” İfadelerini ekledi.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Şubat hava nasıl sorusu yer aldı. 24 Şubat hava durumu hakkında birçok kişi detayları merak ediyor. İşte illere göre hava durumu;İSTANBUL °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıANKARA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluİZMİR °C, 18°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluTRABZON °C, 16°CParçalı bulutluERZURUM °C, 5°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı yağmurluNKARA 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluESKİŞEHİR 3°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurluKAYSERİ 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutluKONYA 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu