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24 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

24 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında hafta sonu hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Peki, hafta sonu havalar nasıl olacak? Yağmur yağışı devam edecek mi? 24 Şubat hava nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.02.2022 - 14:05 Güncelleme: 24.02.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
24 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?
Hava sıcaklıkları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sıka aratılanlar arasında 24 Şubat hava durumu nasıl ve 24 Şubat hava sıcaklıkları artacak mı soruları merak edildi. Havaların hafta içinden itibaren yağmurlu ilerlemesinin ardından hafta sonu planları olanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. 24 Şubat hava durumu nasıl ve hafta sonu hava nasıl olacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Yağmur Yağışı Devam Edecek Mi?


Yağmur yağışının hafta başından itibaren etkili olmasıyla birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yağmur yağışı devam edecek mi sorusu bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar bu nedenle ilgiyle takip edildi. Yağışlarla ilgili olarak 'Yağışların; Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bilecik, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, 600 metre üzeri rakımlı yerlerde kar yağışına bağlı buzlanma ve don olayları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yağışların; Doğu Akdeniz, Karaman ve Gaziantep çevreleri, Antalya'nın doğusu, Konya'nın güney kesimleri, Niğde ve Kayseri'nin güney ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor' ifadeleri kullanıldı. Ayrıca ” Kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini belirten Meteoroloji Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” İfadelerini ekledi.


24 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?


24 Şubat Hava Durumu Nasıl?


24 Şubat hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Şubat hava nasıl sorusu yer aldı. 24 Şubat hava durumu hakkında birçok kişi detayları merak ediyor. İşte illere göre hava durumu;

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

24 Şubat Hava Durumu Nasıl? Hafta Sonu Hava Nasıl Olacak?

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
NKARA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
KAYSERİ 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

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