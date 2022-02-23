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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden flaş açıklama! 'Saldırı ihtimali var'

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya-Ukrayna krizine yaptığı açıklamada "Saldırı ihtimali var" dedi. Bodnar "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden flaş açıklama! 'Saldırı ihtimali var'
Ekleme: 23.02.2022 - 11:31 Güncelleme: 23.02.2022 - 11:32 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden flaş açıklama! 'Saldırı ihtimali var'
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar açıklama yapıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Dışişleri Bakanımız Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda konuşacak. Diplomasi yolu işe yaramazsa en etkili yol yaptırım yolu. Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararını, ABD ve İngiltere'nin yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Rusya'nın saldırganlığı arttıkça yaptırımların artmasını diliyoruz. Biz Ukraynalılar bölgedeki güvenlik sorununa çözüm bulmak için kolektif çözüm bulmaktan yanayız. Özellikle bölgedeki güvenlik durumunu çözmek için Ukrayna, BM Daimi üyeleri, Türkiye ve Almanya'nın katılımıyla bir görüşme talep ettik.

"BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak, her Ukraynalı ülkesini savunmaya hazır. Biz savaş istemiyoruz, savaşı provoke etmiyoruz. Şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. Bu bağlamda Ukrayna'ya her türlü askeri desteği sağlamak önemli.

Ukrayna'ya saldırı Rus toplumu arasında yaygın değil. Rusya Avrupa'nın güvenliğine tehdit oluşturuyor bu durumda en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilir.
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