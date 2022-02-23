Putin'i köşeye sıkıştıracak hamle: Listede yüzlerce Rus vatandaşı yer alıyor

Rusya’nın dün geceden itibaren Ukrayna topraklarına doğru ilerlemesi ile birlikte bölgede tansiyon artarken Rusya’dan yeni bir hamle geldi.Rusya parlamentosu Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile dostluk anlaşması imzalanmasına yönelik kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e gönderilmesini onayladı.Putin imzalarsa yürürlüğe girecek olan anlaşmalar Moskova’nın iki bölgede askeri üs kurmasına, ortak savunma politikaları izlenmesinin ve ekonomik işbirliğini güçlendirmesinin önünü açacak.Rusya dün iki bölgenin bağımsızlığını tanıma kararı almış ve bölgeye asker göndermişti.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, ülkesinin Ukrayna’nın ayrılıkçı bölgelerini şu anda kontrol ettikleri sınırlar içerisinde tanıdığını söyledi.Interfax haber ajansında yer alan habere göre Rudenko ülkesinin Ukrayna ile ilişkileri koparmak istemediğini de belirtti.Rus haber ajansı TASS, Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını “son dakika” ibaresiyle duyurdu… Açıklamalarda Putin’in çok sert ifadeler kullandığı görüldü.Putin, “Rusya, eski Sovyetler Birliği üyesi ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyor. Ukrayna’daki durum bir istisna” dedi.Putin’in açıklamalarına Rusya’dan çok sert eleştiriler geldi… ABD’nin Ukrayna maslahatgüzarı hem Putin’in açıklamalarını yorumladı hem de son gelişmeleri kamuoyuna duyurdu.ABD’nin maslahatgüzarı, “Putin’in açıklamaları gerçeklikten kopuk, Putin’in hamleleri küresel düzeni tehdit ediyor. Putin’in sözleri mantıklı bir adamın sözleri değildi” dedi. Üst düzey diplomat, Donbas’ta Rusya üniformalı askerlerin görüldüğünü açıkladı.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda yaptığı açıklamada 5 Rus bankasına yaptırım uygulanacağını duyurdu.Johnson konuşmasında, “Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank ve Black Sea Bank’a yaptırım kararı aldık. Bunun yanı sıra serveti çok olan 3 isme de yaptırım uyguladık” dedi.Johnson’ın bahsettiği isimler arasında Gennady Timchenko da bulunuyor.Putin’e yakınlığıyla bilinen Timchenko, enerji, altyapı ve inşaat sektörlerinde çok aktif… Resmi verilere göre Rusya’nın en zengin 6’ncı ismi olan Timchenko’nun yaklaşık 19 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin ediliyor.Moskova’da bu gelişmeler yaşanırken Avrupa Birliği ve ABD’nin de Rusya’ya yaptırımlara hız verdiği açıklandı.Reuters haber ajansının “son dakika” ibaresiyle servis ettiği haberde ismini açıklamayan üst düzey bir Avrupa Birliği diplomatı, AB diplomatlarının Rusya’ya yaptırımı oy birliğiyle kabul ettiğini duyurdu.Diplomatların bugün tekrar bir araya geleceği ve yaptırımın detaylarını masaya yatıracağı da vurgulandı. İsmini açıklamayan yetkili yüzlerce Rus vatandaşının da yaptırım listesinde yer alacağını söyledi.ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg ise Avrupalı kaynaklardan elde ettiği bilgilerle kapsamlı bir haber yayınladı. Haberde, Avrupa Birliği’nin Rusya parlamentosu Duma’da Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ne desteği onaylayan 351 vekile yaptırım kararının gündemde olduğu belirtildi.Öte yandan yaptırım listesinde Putin’in kurmaylarının da yer aldığı belirtildi. Yapılan oylamada Macaristan haricindeki ülkelerin yaptırımlara onay verdiği Macaristan’ın ise çekimser kaldığı kaydedildi.AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada yaptırımların gecikme olmadan bu akşam netleşeceği duyuruldu. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından yapılan açıklamada, “Yasa dışı karara onay verenler, Rus ordusu ve bölgedeki diğer operasyonlara finansal destek sağlayan bankalar hedef alınacak” denildi.Öte yandan Rusya devleti ve hükümetinin AB’deki finansal merkezleri ve hizmetlerine erişimin de engelleneceği kaydedilirken Rusya’nın tanıdığı bölgelerle AB arasındaki ticaretin de askıya alınacağı kaydedildi. İki isim, gerekli görülmesi durumunda ekstra yaptırımların da gelebileceğinin sinyalini verdi.Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada Kuzey Akım-2 doğalgaz hattının onay sürecini askıya alma kararı aldı.İrlandalı mevkidaşıyla bir basın toplantısı düzenleyen Scholz, “Durumu gözden geçirmeliyiz, özellikle de Kuzey Akım-2 projesini” dedi.Rusya dışişleri bakanı yardımcısı Andrey Rudenko, Almanya’nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattına ruhsat vermeyeceği açıklamasına karşılık olarak Moskova’nın hiçbir şeyden korkmadığını ve “gözyaşlarına inanmadığını” söyledi.