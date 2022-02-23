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Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​

Katıldığı yarışmasıyla ünlenen Mutlu Kaya, altı yıl önce erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılmıştı. Mutlu Kaya'nın ablası Dilek Kaya'yı öldüren erkek arkadaşı Yusuf Çalışkan, "kasten öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Ekleme: 23.02.2022 - 23:24 Güncelleme: 23.02.2022 - 23:38 / Editör: Ozge Selin
Mutlu Kaya'yı sakat bırakan ve ablasını öldüren zanlıya müebbet​
Sanık Çalışkan'ın hazır bulunduğu Diyarbakır 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına maktulün kardeşi Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Son kez dinlenen sanık Çalışkan şöyle konuştu:

'Hayatında hiçbir insana karşı şiddete yönelik eğilimim olmadı. Yaşadığım olay bir kazadır. Hiçbir şekilde rahmetliyi öldürmeyi istemedim. Böyle bir şey varsa Allah beni cezaevinden ve cehennemden çıkarmasın. Kaderimin böyle olmasını istemezdim. Keşke ben ölseydim.

Maktulün annesi Hanım, kardeşi Mutlu ve ablası Songül Kaya ise sanığın cezalandırılması talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Çalışkan'ın 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

Kararın ardından duruşma salonundan çıkan maktulün yakınları fenalık geçirdi.

Tekerlekli sandalyeyle katıldığı duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere kararı değerlendiren Mutlu Kaya, 'Cani hak ettiği cezayı aldı. İnşallah kararı Yargıtay da onar. Zaten ablam öldü ve gitti. Buradaki amacım bu karar tüm katledilen tüm kadınlara karşı uygulansın. Bu kararlar kadın cinayetlerine güç olur. Bana saldıran kişi hak ettiği cezayı almadı. Ablamın mahkemesini kazandık. Bundan sonraki süreçte bana saldıran kişiye yeniden dava açacağım. Onun yeniden yargılanmasını isteyeceğim.' ifadesini kullandı.

- Olay

Merkez Kayapınar ilçesinde 22 Mart 2020'de TOKİ sosyal konutlardaki evinde Dilek Kaya (35) ile erkek arkadaşı Yusuf Çalışkan (29) arasında çıkan tartışmada Kaya tabancayla vurularak öldürülmüştü.

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