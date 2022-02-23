Meral Akşener'den CHP'ye gönderme! 'Biz olmasaydık büyükşehirler ne olurdu hatırlatmak lazım'

İYİ Parti ve CHP arasında sık sık “Biz olmasaydık kazanamazdınız” polemiği yaşanıyor. Bunun bir benzeri bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından dillendirildi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, “İYİ Parti olmasaydı İstanbul ve Ankara ne olacaktı? Unutanlar açısından bazen hatırlatmakta fayda oluyor” diyerek bir göndermede bulundu. Akşener, muhalefet partisi liderlerinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısından rahatsız olarak ayrıldığını gizlememişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündemdeki konularak ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasının bitimine yakın dikkat çeken bir çıkışta bulundu.31 Mart seçimlerindeki ittifakı hatırlatan Akşener, "Bugün 31 Mart başarısı konuşuluyor. İYİ Parti olmasaydı İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ne olacaktı? Bir şey değişti her şey değişti. Bazen hatırlatmakta fayda oluyor. Unutanlar açısından. Arada bir hatırlatmak lazım" ifadelerini kullandı.Akşener'in bu sözleri CHP'ye mesaj olarak yorumlandı. CHP ve İYİ Partili isimler sık sık benzer söylemlerde bulunarak birbirini hedef alıyor. "Biz olmasaydık kazanamazdınız" çıkışlarında bulunuyor.Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olma uğruna tavizler vermesinin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i rahatsız ettiği de konuşuluyordu. Akşener, muhalefet partisi liderlerinin bir araya geldiği yuvarlak masa toplantısından rahatsız olarak ayrıldığını gizlememişti.İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, "CHP'li belediyeler ve başkanları, özellikle İBB, İYİ Parti'nin oylarıyla seçildiklerini unuttular. CHP’li belediyeler, İYİ Parti teşkilatlarını ve milletvekillerini yok sayıyor, istişare etmiyor" demişti.Çanakkale Belediye Başkanı CHP’li Ülgür Gökhan ise "Bir şeyi hatırlatırım; İYİ Parti’nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) sayesindedir" çıkışı yapmıştı.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı’ndan?" sözlerine de CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan "Bu lafların kıymetiharbiyesi yoktur" yanıtı gelmişti.İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Bilal Karaca ise "CHP'nin elitist kadroları, CHP'nin tek başına bırakın iktidar olmayı, iktidar hayali bile kuramayacağını artık kabullenmeli" şeklinde konuşmuştu.