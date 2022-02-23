  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu’nun gafı bu kadarına pes dedirtti! Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine çok konuşulacak bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkarıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları." diyerek Atatürk'ün vefat ettikten sonra kanun çıkardığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu’nun gafı bu kadarına pes dedirtti! Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş
Ekleme: 23.02.2022 - 00:28 Güncelleme: 23.02.2022 - 00:39 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu’nun gafı bu kadarına pes dedirtti! Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Atatürk'ün 1393 yılında yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, '1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkarıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan uzmanlar getirtiyorlar nasıl kururuz diye ve bu zeytinle ilgili yasa 1939'da nihayet çıkıyor.' dedi.

SAVCI SAYAN: ŞU BİZİM TARİHÇİLERİN KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA STAJ GÖRMELERİ GEREKİR

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş! Sayın Cumhurbaşkanımız bunu nasıl bilmez! Danışmanları nasıl hatırlatmaz! Şu bizim tarihçilerin de Kılıçdaroğlu'nun yanında staj görmeleri gerekir!' dedi.

Kılıçdaroğlu’nun gafı bu kadarına pes dedirtti! Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş

BAŞKAN ERDOĞAN'I TARİH BİLMEMEKLE SUÇLADI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tarih bilmemekle suçlamıştı.

ATATÜRK 1938 YILINDA VEFAT ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefat ettiğini unutarak tarihi bir gafa imza attı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!