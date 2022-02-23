Kılıçdaroğlu’nun gafı bu kadarına pes dedirtti! Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine çok konuşulacak bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada, "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkarıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları." diyerek Atatürk'ün vefat ettikten sonra kanun çıkardığını ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Atatürk'ün 1393 yılında yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, '1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkarıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan uzmanlar getirtiyorlar nasıl kururuz diye ve bu zeytinle ilgili yasa 1939'da nihayet çıkıyor.' dedi.Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 'Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş! Sayın Cumhurbaşkanımız bunu nasıl bilmez! Danışmanları nasıl hatırlatmaz! Şu bizim tarihçilerin de Kılıçdaroğlu'nun yanında staj görmeleri gerekir!' dedi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tarih bilmemekle suçlamıştı.Kemal Kılıçdaroğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefat ettiğini unutarak tarihi bir gafa imza attı.