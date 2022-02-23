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Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı! Adalet Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' hamlesi

Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı! Adalet Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' hamlesi
Ekleme: 23.02.2022 - 11:47 Güncelleme: 23.02.2022 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Hakkında kırmızı bülten çıkartılmıştı! Adalet Bakanlığı'ndan 'Sedat Peker' hamlesi
Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep etti.

INTERPOL KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTTI
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti.

194 FARKLI ÜLKEDE KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yurt dışında bulunan örgüt lideri Sedat Peker'in kırmızı bültenle aranması talebine cevap geldi.
Talebi değerlendiren Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL), firari suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında 1 Şubat 2022 itibarıyla 194 üye ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkarttı. INTERPOL, Peker hakkındaki kırmızı bülten kararını, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.

KÖFTECİ YUSUF OLAYINA DEĞİNİLDİ
Başsavcılıklara iletilen kırmızı bülten kararında INTERPOL, Türkçe ve İngilizce açıklamalarda bulundu. Kararda, Köfteci Yusuf'a çökme olayına değinilerek Köfteci Yusuf'un sahibi şikayetçi Yusuf Aktaş'ın Sedat Peker'in lideri olan suç örgütü üyeleri tarafından tehdit edilerek yağmalanmaya çalışıldığı, bu durumun müşteki Aktaş tarafından rapor edildi.
Müştekinin sanıkları teşhis ettiği, dijital materyallerin incelenmesinin ve suç faaliyetlerine ilişkin talimatların Peker tarafından verildiğinin anlaşılması sonucu Peker'in 'suç işleme amacıyla örgüt kurma' ve 'varsayılan suç örgütlerinin korkutucu güçlerinden yararlanarak yağma' suçlarını işlediğine dair kuvvetli kuvvetli suç şüphesi oluştuğu açıklandı.

HAKKIMDA KIRMIZI BÜLTEN YOK DEMİŞTİ
Peker, daha önce yaptığı açıklamalarda, 'Hakkımda çıkarılmış herhangi bir kırmızı bülten kararı yok, uluslararası hukuka göre beni bulunduğum ülkeden hiçbir ülke alamaz' ifadelerini kullanmıştı.
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