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Göz yaşartan eğitim! Hortumların başına koştular

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin açık ve kapalı hizmet alanlarında görevli özel güvenlik personeli, göz yaşartıcı spreyin etkilerini önce kendi gözlerinde hissetti. Teorik eğitimde biber gazının nasıl kullanılacağını öğrenen güvenlikçiler, yüzlerine biber gazı sıkılınca soluğu suyun başında aldı.

Ekleme: 23.02.2022 - 00:17 Güncelleme: 23.02.2022 - 00:26 / Editör: Ozge Selin
Göz yaşartan eğitim! Hortumların başına koştular
Hizmet içi eğitim programlarıyla personeli sürekli daha donanımlı hale getirmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022 eğitim programında yer alan eğitimler arasında en 'acı' olanı da uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan 17 ilçedeki açık ve kapalı alanlarda görevli 660 özel güvenlik personeline Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı eğitimi verildi.

Sadece sertifikası olanlar tarafından kullanılabilen biber gazının doğru kullanım tekniklerini de kapsayan eğitim teorik ve uygulamalı olarak iki aşamalı olarak yapıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi BİNTED Toplantı salonunda yapılan pratik eğitim, Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli eğitmenler tarafından verildi.


Eğitimde yaşanabilecek olaylar ya da denetim görevi sırasında meydana gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında, biber gazının nasıl kullanılması gerektiği konusu ayrıntılı şekilde anlatıldı. Biber gazının yasal dayanakları, kullanım şekli ve hangi hallerde kullanılabileceği konularının ele alındığı eğitimin ikinci bölümünde ise açık alanda uygulama yapıldı.

GAZI ALAN SUYA KOŞTU

Biber gazı kullanacak kişilerin öncelikle biber gazının insanda nasıl bir etki yaptığını bilmesi ve ona göre kullanması gerektiği belirtilirken, biber gazı öncelikle eğitime katılan güvenlikçilere uygulandı. Eğitim tarafından yüzlerine biber gazı sıkılan personel, yakıcı etkiyi hisseder hissetmek hemen alanda hazırlanan hortumların başına koştu. Yüzleri suyla yıkanan ve uzun süre gözlerini açmakta zorlanan güvenlikçiler, olası durumlarda kullanmak zorunda olacakları gazın etkilerini de bizzat yaşayarak görmüş oldu.

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