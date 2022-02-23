Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Afrika ziyaretini yarıda kesti! NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Afrika seyahatini yarıda keserek yurda döndü. Gece yarısı Türkiye'ye ulaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Liderler Toplantısı'na çevrimiçi katılacak. NATO'nun gündemi Rusya'ya karşı atılacak adımlar olacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine yurda dönme kararı aldı. Erdoğan, Senegal'den direkt Türkiye'ye dönerken Gine'yi ileri bir tarihte takvim müsaitliğine göre ziyaret edecek.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Zelenskiy tırmanan krizi değerlendirdi. Erdoğan, Zelenskiy'e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını bir kez daha iletti.Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu ifade etti.Başkan Erdoğan, Senegal'de bir telefon görüşmesini de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile gerçekleştirdi. İkili Rusya-Ukrayna krizini masaya yatırdı.Başkan Erdoğan, bugün gerçekleşecek olan NATO Liderler Toplantısı'na çevrimiçi olarak katılacak. Kritik toplantıda Rusya'ya karşı atılacak adımlar konuşulacak.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'e ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Rusya Ukrayna krizini ele almış, Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.Amerika'nın açıklamaları ve Münih Konferansı'ndaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.