  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Afrika ziyaretini yarıda kesti! NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya -Ukrayna krizinin savaşa evrilmesi üzerine Gine seyahatini iptal ederek yurda döndü. Erdoğan, Senegal'de telefon ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy, Başkan Erdoğan'ın Ukrayna toprak bütünlüğünü savunması nedeniyle kendisine şükranlarını sunduğunu bildirdi. Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile de telefonda bu süreci görüştü. Başkan Erdoğan, bugün de NATO'nun çevrimiçi toplantısına katılacak.

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Afrika ziyaretini yarıda kesti! NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak...
Ekleme: 23.02.2022 - 10:31 Güncelleme: 23.02.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Afrika ziyaretini yarıda kesti! NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması nedeniyle Afrika seyahatini yarıda keserek yurda döndü. Gece yarısı Türkiye'ye ulaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün NATO Liderler Toplantısı'na çevrimiçi katılacak. NATO'nun gündemi Rusya'ya karşı atılacak adımlar olacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AFRİKA SEYAHATİNİ YARIDA KESTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine yurda dönme kararı aldı. Erdoğan, Senegal'den direkt Türkiye'ye dönerken Gine'yi ileri bir tarihte takvim müsaitliğine göre ziyaret edecek.

ZELENSKİY İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Zelenskiy tırmanan krizi değerlendirdi. Erdoğan, Zelenskiy'e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunduklarını bir kez daha iletti.

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu ifade etti.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, Senegal'de bir telefon görüşmesini de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile gerçekleştirdi. İkili Rusya-Ukrayna krizini masaya yatırdı.

NATO LİDERLER TOPLANTISINA KATILACAK

Başkan Erdoğan, bugün gerçekleşecek olan NATO Liderler Toplantısı'na çevrimiçi olarak katılacak. Kritik toplantıda Rusya'ya karşı atılacak adımlar konuşulacak.

BAŞKAN ERDOĞAN: RUSYA'NIN KARARI KABUL EDİLEMEZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'e ziyareti öncesi uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, Rusya Ukrayna krizini ele almış, Rusya'nın kararının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Amerika'nın açıklamaları ve Münih Konferansı'ndaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!