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AB'nin doğalgaz telaşı! 'Rus gazına fazla bağımlıyız, tedarikçileri çeşitlendirmeliyiz'

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını ve tedarikçileri çeşitlendirmeleri gerektiğini söyledi.

AB'nin doğalgaz telaşı! 'Rus gazına fazla bağımlıyız, tedarikçileri çeşitlendirmeliyiz'
Ekleme: 23.02.2022 - 09:22 Güncelleme: 23.02.2022 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
AB'nin doğalgaz telaşı! 'Rus gazına fazla bağımlıyız, tedarikçileri çeşitlendirmeliyiz'
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına AB'nin karşılığı" hakkında açıklama yaptı.

AB Dışişleri Bakanlarının bugün Paris'teki toplantılarında Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde siyasi uzlaşı sağladıklarını kaydeden von der Leyen, Rusya’nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararının kabul edilemez olduğunu yineledi.

"BU KRİZİ RUSYA ÜRETTİ, GERGİNLİKTEN DE RUSYA SORUMLU"

Von der Leyen, "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Şimdi yaptırım paketini süratle sonlandıracağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi ortaklarımızla yakından koordine edeceğiz." dedi.

Yaptırımların Rusya'nın eylemlerinden sorumlu kişi ve şirketleri hedef aldığını belirten von der Leyen, ayrıca Rus ordusunu finanse eden, Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına katkı veren bankaların yaptırım kapsamında olacağını bildirdi.


"KUZEY AKIM 2 BORU HATTI PROJESİNİ DONDURMAK DOĞRU KARAR"

Von der Leyen, ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretini yasaklayacaklarını, Rus hükümetinin AB mali piyasalarında sermaye sağlama kabiliyetini sınırlayacaklarını aktardı.

"Kremlin'in saldırgan politikalar izlemesini mümkün olduğunca zorlaştıracağız." diyen von der Leyen, Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin onay sürecini durdurma kararını doğru bulduğunu belirtti.

"TEDARİKÇİLERİMİZİ ÇEŞİTLENDİRMELİYİZ"

Von der Leyen, "Kuzey Akım 2, Avrupa'nın tamamına enerji arz güvenliği ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü bu kriz Avrupa'nın Rus gazına hala çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çeşitlendirmeli ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.

Von den Leyen, Rusya'nın krizi artırması halinde daha fazla adım atacaklarını vurguladı.

AVRUPA'YA EN FAZLA DOĞALGAZ TEDARİK EDEN ÜLKE: RUSYA

Öte yandan AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 90'ını ithal ediyor.

Rusya, Avrupa'ya en fazla doğalgaz tedarik eden ülke konumunda bulunuyor.

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