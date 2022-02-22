Sıla Şentürk cinayetinde önemli gelişme! Genç kızın boğazını kesen cani…

Giresun’da 16 yaşındaki Sıla Şentürk’ü boğazını keserek öldüren, yakalandıktan sonra tutuklanan Hüseyin Can Gökçek, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Tutuklu bulunduğu Espiye Kapalı Cezaevinden Samsun’a götürülen katil zanlısı Gökçek'in, burada cezai ehliyetini engelleyecek düzeyde bir akıl hastalığı olup olmadığıyla ilgili muayeneden geçirileceği öğrenildi.