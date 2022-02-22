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Rusya Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Başkan Erdoğan, Zelensky ile görüştü...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile telefonda görüştü. Zelensky, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediği için teşekkür etti. Başkan Erdoğan, Rusya'nın hamlesini 'Kabul edilemez' olarak nitelendirmiş, diplomasi çağrısında bulunmuştu.

Rusya Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Başkan Erdoğan, Zelensky ile görüştü...
Ekleme: 22.02.2022 - 16:26 Güncelleme: 22.02.2022 - 16:49 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna krizinde sıcak gelişme! Başkan Erdoğan, Zelensky ile görüştü...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Zelensky'nin gündemi Rusya-Ukrayna kriziydi. İkili son durumu ele aldı, değerlendirmelerde bulundu.

ZELENSKY'DEN ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMESİNE DAİR PAYLAŞIM

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Zelensky, Erdoğan'a teşekkür etti.

Zelensky, 'Ukrayna'nın konumu ve toprak bütünlüğünü desteklediği için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sundum." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN RUSYA UKRAYNA KRİZİ İLE İLGİLİ İLK MESAJ

Başkan Erdoğan, Afrika seyahatinden gazetecilerin sorularını yanıtlamış, Rusya-Ukrayna krizi ile ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştı:

Şu an itibarıyla Amerika'nın açıklamaları ve özellikle bu Münih Konferansındaki gariplikler, hepsi nereye çalıştı, nereye çalışıyor belli değil. Bana göre Münih Konferansı da zaten sadece bir NATO Zirvesi olmaktan öteye geçmedi. Biz bu krizde en başından beri tansiyonun düşürülmesi için samimi bir gayret sergiledik. Krizin çözümüne ilişkin mesajlarımızı net bir şekilde ortaya koyduk. Son gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığımızın yaptığı açıklamada da Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının Minsk Anlaşmaları'na aykırı olduğu belirtildi. Bu kararın Ukrayna'nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı. Biz Rusya'nın bu kararını kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz. Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrımızı yineliyoruz.

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