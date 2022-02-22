Rusya Ukrayna krizinde flaş! Almanya’nın yaptırım kararına Rusya’dan yanıt gecikmedi

Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da Rus ayrılıkçıların yoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk’ın sözde bağımsızlığını tanıdığını belirtmişti. Putin’in söz konusu kararına NATO, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’den peş peşe sert tepkiler gelirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz Rusya’ya karşı yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2’nin durdurulacağını açıkladı. Almanya’nın yaptırım kararına Rusya’dan yanıt gecikmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaptığı açıklamada, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını belirtti.Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD kanadından Putin'in kararına art arda tepkiler gelirken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'ya karşı yaptırım amacıyla Kuzey Akım 2'nin durdurulacağını açıkladı.Almanya'nın yaptırım kararına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev'den cevap geldi. Mevdeyev Kuzey Akım 2'nin durdurulmasına ilişkin Avrupalıların doğal gazın 1000 metre küpüne 2 bin Euro ödeyeceğini söyledi.Medvedev 'Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Kuzey Akım 2 gaz boru hattının onaylanması sürecini durdurmak için bir emir yayınladı.Peki. Avrupalıların çok yakında 1.000 metreküp doğalgaz için 2.000 € ödeyecekleri cesur yeni dünyaya hoş geldiniz!' dedi