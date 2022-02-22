Rusya - Ukrayna krizinde Donbass'ın önemi! İşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgal rotaları

Dünya, Rus kökenli nüfusun ağırlıkta olduğu Donetsk ve Luhansk (Donbas) bölgelerindeki olası savaş riskini konuşuyor.Bölgede yaşayan Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014 yılında ağır silahlarla Ukrayna yanlısı birliklere saldırı düzenledi.DİKKAT ÇEKEN ZENGİN YER ALTI KAYNAKLARIHalk oylamasının yapıldığı bölgede ayrılıkçılar, aynı yıl 11 Mayıs'ta sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti adı altında yönetim oluşturdu.Rusya ile Ukrayna arasında yıllardır ihtilafa neden olan Donbas, zengin yer altı kaynaklarıyla dikkat çekiyor.200 YILDA ÇIKARILAN FOSİL YAKIT MİKTARIYaklaşık 6,5 milyon nüfusa ev sahipliği yapan ve Avrupa'nın dördüncü büyük maden alanı olarak tanımlanan Donbas, uzun süredir Ukrayna'nın en büyük sanayi merkezi ve önemli bir kömür üreticisi konumunda bulunuyor.200 yılı aşkın bir süredir bölgeden yaklaşık 15 milyar ton fosil yakıt çıkarıldığı tahmin ediliyor ve son olarak kömür rezervinin yaklaşık 100 milyon ton olduğu düşünülüyor.MADENLER ÇATIŞMALARDA HASAR ALDISovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Donbas'taki madenlerin çoğu kârsız hale geldi ve kapatıldı. Ayrıca 2014'te Ukrayna ile Rus destekli ayrılıkçılar arasında yaşanan çatışmalar, maden alanlarına büyük zarar verdi.Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2019 tarihli raporu, ayrılıkçıların elindeki bölgelerdeki en az 300 bin kişi, taşan madenlerden kaynaklanan kimyasal kirlilik nedeniyle tehdit altında olduğunu aktardı.RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI NASIL SONUÇLANIR?RIA haber ajansının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın,bölgelerin kesin sınırları gibi konuları tartışabilmesi için önce Ukrayna'nın iki ayrı bölgesiyle olan dostluk anlaşmalarını onaylaması gerektiğini söyledi.İŞTE RUSYA'NIN İŞGAL ROTALARIRusya Devlet Balakanı Vladimir Putin, doğu Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölge olan Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanıdı ve yaklaşmakta olan savaş korkularını körükledi.Askeri analistler, Ukrayna sınırına yakın 190 bine kadar askeriyle Rusya'nın Ukrayna'yı işgal kararı alması durumunda birçok seçeneğe sahip olduğunu açıkladı.İşte Rusya'nın olası işgal rotaları...BELARUS ROTASIABD merkezli CNA araştırma kuruluşundan Michael Kofman'a göre, Rusya'nın hedefi Ukrayna'da tam rejim değişikliği ise, kuzeyden bir saldırısı gerçekleştirmesi oldukça olası bir durum.RUSYA'NIN BELARUS'TA 30 BİN ASKERİ VARRusya'nın Belarus'ta uzun menzilli ortak askeri tatbikatlar için İskender kısa menzilli füzeler ve onlarca roketatarın yanı sıra Su-25 kara saldırı uçakları ve Su-35 avcı uçaklarıyla donatılmış 30 bin askeri bulunuyor.Kofman, doğuda, Rusya topraklarının hemen içinde, 'Rusya'nın 41. ordusunun tamamı sınırda bekliyor. Belarus'tan Kiev'e yapılacak bir ilerleme, Çernobil nükleer santralinin etrafındaki dışlama bölgesinden gelebilir' dedi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones ise saldırıların Rusya tarafından, Novye Yurkovichi ve Troebortno'dan gelebileceğini açıkladı.KIRIM ROTASIUluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry'ye göre, Rusya bir işgal başlatırsa, Kırım oldukça kesin bir yol. Barry'ye göre, bir kara savaşı 'Ukrayna'nın derinliklerine hızla ilerlemeye çalışmak için yoğun topçu desteğine sahip güçlü zırhlı birlikler' gerektirecek.Ancak, Rusya'nın Kırım'dan Kiev'e ilerleyişi, Dinyeper nehrinin doğusunda çok sayıda Ukraynalı askeri mahsur bırakabilir. Ayrıca, Rus çıkarma gemileri, personel, zırhlı araçlar ve ana muharebe tanklarını konuşlandırma yeteneğine sahip.UKRAYNA'NIN DOĞUSU: DONETSK VE LUHANSKRus destekli isyancılar 2014'te iki kilit bölgenin, Luhansk ve Donetsk'in büyük alanlarını ele geçirdi.Luhansk ve Donetsk'te Rusya'nın ilerlemesine yardımcı olabilecek yaklaşık 15 bin ayrılıkçı olduğu düşünülüyor. Ukrayna ise sayının daha yüksek olduğunu açıkladı.Bununla birlikte Rusya'nın Rostov bölgesinde sınırda kalıcı olarak konuşlanmış yaklaşık 10 bin askeri bulunuyor. Askeri analistlere göre, Rusya eğer doğudan saldıracak olursa, birliklerin Kırım'a doğru ilerleyerek Ukrayna'nın güneydoğu kıyısı boyunca bir kara köprüsü oluşturması mümkün görünüyor. Ayrıca, bu birlikler Belgorod'dan Kharkiv'e ve Kremençuk'a geçebilirler.Ayrıca, Rusya, isyancıların elindeki bölgelerde Rusça konuşanları korumanın bir yolu olarak doğudan bir saldırı başlatmayı haklı göstermeye çalışabilir.UKRAYNA'NIN ALTYAPISINI ÇÖKERTMEYE YÖNELİK SALDIRILARYAPILABİLİRBarry, Rusya tarafından düzenlenen sınırlı bir operasyonun bile Ukrayna'nın başka yerlerinde hava savunma sistemlerinin ve diğer önemli askeri komuta altyapısının bombalanmasını içerebileceğine dikkat çekti.Uzmanlar, herhangi bir Rus ilerlemesinin, siber saldırılar, dezenformasyon savaşı ve füze saldırıları ile müttefik olan birkaç rotayı aynı anda içermesinin mümkün olduğunu vurguladı.OLASI BİR UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ ASKERİ VE EKONOMİK SONUÇLARI NELER OLUR?Siyasi analistler iki ülke arasındaki bir savaşın sonuçları dünyadaki pekçok ülkeyi etkileyebilecek askeri ve ekonmik sonuçları oalcağını belirtti. Olası bir savaşın sonuçlarına yönelik yürütülen tahminler ise şu şekilde:ÇATIŞMALARIN GALİBİ RUSYA OLUR-Askeri güç kapasitesi Rusya lehine olduğundan, Rusya sınır çatışmalarının galibi olur.-Rusya, NATO'dan uçuş ve deniz sahasına kısıtlma şeklinde yanıt alır, bu sıcak çatışma riskini artırır.-Rusya, Küba ve Venezuela gibi ülkelerde ABD'ye yönelik askeri konuşlandırma girşiminde bulunulabilir.-Rusya'nın Batı'ya yönelik siper saldırıları artar.-Batı'lı ülkeler Rusya'ya ekonomik-mali, siyasi ve sosyokültürel yaptırımlar uygulamaya başlar.-Batı'da Almanya başta olmak üzere 'yaptırımların etkisini' azaltacak bir mulalefet ortaya çıkabilir.-Batı birlik içinde olursa, Rusya'ya yönelik abluka, siyasi ve askeri yönden kuvvetlenir.RUSYA AVRUPA'YA DOĞALGAZ İHRACATINI DURDURABİLİR-Rusya Avrupa'ya yaptığı doğalgaz ihracatını durdurabilir.-Rusya yanlısı ülkeler, Batı'nın yürülüğe koyduğu yaptırımlara karşı tepki gösterebilir.-Rusya'nın uluslararası ticarette ABD doları ve Euro ile işlem yapması engellenebilir.-Rusya'nın ihtiyaç duyduğu ham madde, materyal ve malzeme ileekipmanların satışı dur