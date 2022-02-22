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Rusya-Ukrayna krizi! Trump, Biden yönetimini eleştirdi: Ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden yönetiminin Rusya-Ukrayna krizini yönetemediğini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu anda attığı adımları kendi yönetimi döneminde atamayacağını savundu. Biden yönetiminin yaptırımlarını zayıf bulan Trump, "Şimdi ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna krizi! Trump, Biden yönetimini eleştirdi: Ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında
Ekleme: 22.02.2022 - 23:28 Güncelleme: 22.02.2022 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna krizi! Trump, Biden yönetimini eleştirdi: Ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında
Eski ABD Başkanı Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin Joe Biden yönetimini eleştirdi.

"BEN OLSAYDIM PUTİN BUNLARI YAPAMAZDI"

Durumun güzelce ele alınması durumunda Ukrayna'da yaşananların bu noktaya gelmeyeceğini belirten Trump, "Vladimir Putin'i gayet iyi tanıyorum, şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok." ifadesini kullandı.

BİDEN'IN YAPTIRIMLARINI "ZAYIF" BULDU

Trump, artan petrol fiyatlarıyla Biden yönetimi döneminde Rusya'nın gittikçe zenginleştiğine işaret ederek, "Zayıf yaptırımlar, bir ülkenin ve stratejik önemdeki toprakların ele geçirilmesiyle kıyaslandığında çok önemsiz." görüşünü paylaştı.

"PUTİN İSTEDİĞİNİ ALDI"

Artan petrol fiyatlarıyla Putin'in istediğini aldığını kaydeden Trump, "ABD'nin enerjisi Trump yönetimi döneminde bağımsızdı. Bu, daha önce hiç elde edemediğimiz bir bağımsızlıktı ve petrol fiyatları çok düşüktü. Şimdi ülkemiz çok büyük bir karmaşanın kucağında." değerlendirmesinde bulundu.
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