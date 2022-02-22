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Rusya Ukrayna krizi petrol fiyatlarına yansıdı: Son yedi yılın en yüksek seviyesinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Dün 97,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,99 dolar seviyesinde tamamladı. Ham petrolün fiyatı böylelikle son yedi yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu. Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması ve bunun arz daralması endişelerine yansıması etkili oldu. Ham petrolün fiyatı böylelikle son yedi yılın en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Rusya Ukrayna krizi petrol fiyatlarına yansıdı: Son yedi yılın en yüksek seviyesinde
Ekleme: 22.02.2022 - 12:02 Güncelleme: 22.02.2022 - 12:02 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna krizi petrol fiyatlarına yansıdı: Son yedi yılın en yüksek seviyesinde
Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından, Salı günü Brent ham petrolünün fiyatı son yedi yılın en yüksek seviyesi olan 98 dolara ulaştı.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Dün 97,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,99 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki yükselişte, Rusya-Ukrayna geriliminin tırmanması ve bunun arz daralması endişelerine yansıması etkili oldu.

EN BÜYÜK DOĞALGAZ ÜRETİCİLERİNDEN

Suudi Arabistan'ın ardından dünyadaki ikinci büyük ham petrol ihracatçısı durumunda olan Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi.

Dün 97,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,89 artışla 94,75 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 93,38 dolardan alıcı buldu.

BMGK TOPLANDI

ABD, Rusya'nın kararını şiddetle kınarken, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.

Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu bildirdi.

Gelişmelerin ardından artan jeopolitik risklerle petrol fiyatları hızla yükselirken, gerilimin artması durumunda Rusya'nın petrol ve doğal gaz ihracatının kesintiye uğramasıyla arzın daha da sıkılaşacağına yönelik endişeler devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 94,92 ile 95,60 dolar aralığının direnç, 94,24 ile 93,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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