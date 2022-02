Putin Meclis'ten onay aldı! Putin, silahlı kuvvetleri yurtdışında görevlendirebilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'silahlı kuvvetleri yurtdışında kullanmak' için parlamentonun onayını aldı. Putin'in parlamentonun üst meclisine gönderdiği mektupta, Rus liderin bağımsızlıklarını tanımasından bir gün sonra, doğu Ukrayna'daki isyancı bölgelere bir Rus askeri konuşlandırmasını resmileştirmek için adım attığı belirtildi.TASS haber ajansına göre, Rusya Devlet Başaknı Vladimir Putin, 'Rusya, eski Sovyet cumhuriyetlerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna hariç' açıklamasında bulundu. Bununla birlikte, Rusya Federasyonu Federal Meclisi ayrılıkçı Luhantsk ve Donetsk ile yapılacak dostluk anlaşmalarını onayladı.Rudenko, milletvekillerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü bağımsız olarak tanıdığı Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesiyle dostluk anlaşmalarını tartışıp oylamaya hazırlanırken bu yorumu yaptı.Rusya Dışişleri bakanlığı, aynı zamanda diğer ülkere Donetsk ve Luhansk'ı tanıma çağrısında bulundu.Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi. İki lider, Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri müttefik düzeyine çıkaran bir iş birliği bildirgesini imzaladı.İkili zirve öncesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açıklamalarda bulundu.Putin'in açıklamaları:Komşu yolların açılması hepimizin lehine olacaktır. Bizim tüm komşularımız da aynı şekilde düşünüyor. Ekonomi ve ticari ilişkiler konusunda, aşamalı olarak gelişiyor. Geçen sene pandemiye rağmen ticaret hacmimiz arttı. Siz bu işbirliğimizi destekliyorsunuz. Yukarı Karabağ bölgesinde de her zaman yapıcı davrandık. İki tarafın çıkarlarını gözeterek hareket etmeye çalıştık.Aliyev'in açıklamaları:Toplantılarımız düzenli yapılıyor. Birkaç ay önce tekrar görüştük. İlişkilerimiz dinamik gelişiyor. Şahsi görüşmeler bizim için önemlidir. Çok önemli belgeyi imzalamadan önce böyle bir görüşmeyi yapmamız önemlidir. Bu görüşmemiz, bizim diplomatik ilişkilerimizin 30. yılının dolmasından önce olması da önemlidir. Çok pozitif olacaktır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her zaman pozitif gelişti.(Azerbaycan'daki Rusça eğitimleri) Sovyetler Birliği'nin eski ülkelerini birleştiren unsurdur bu dil.Azerbaycan ve Ermenistan arasında savaşın sona erdirilmesi konusunda Rusya önemli bir rol oynadı. O zaman 3 taraflı anlaşma imzaladık ve sizin aktif katkılarınızla bu oldu. Sizinle görüşmemiz her zaman özeldir ama bugün tarihi bir belgeye imza atıyoruz, bu davet için özellikle teşekkür ediyorum.Putin: Azerbaycan Cumhurbaşkanıyla birlikte müttefik iş birliği deklarasyonu imzaladık. Bu müttefiklik bildirgesi, bizim diplomatik ilişkilerimizin 30. yılında imzalanmasının sembolik bir önemi vardır. Son yıl içerisinde ticarette yüzde 10 artış sağladık ticaret hacminde, yakın zamanda Azerbaycan ve Rusya hükümetler arası bir toplantı yapacaklar. Tarım ve başka alanlardaki iş birliğiyle ilgili anlaşma yapılacaktır.Aliyev: Bizim çok geniş hukuksal ve sözleşme tabanımız var. Yüzlerce sözleşme imzaladık. Ancak bugün imzaladığımız deklarasyon çok önemlidir, bu çok önemli bir sorumluluktur. İlişkilerimizi içten ve dürüstçe geliştirdik, komşuluk prensipleriyle ilişkileri geliştirdik. Bu yaklaşık 1 yıl önce başladı, geniş bir bildirge hazırlandı. 40 madde vardır. Birinci maddede taraflar ilişkilerini karşılıklı, bağımsız, toprak bütünlüğü prensiplerine dayanarak yürütülecektir. Bu ilişkiler karşılıklı dostane ilişkilere dayanmaktadır. Birbirimizi uluslararası kurumlarda da desteklemeye, karşılıklı ticaret artırmaya devam edeceğiz. Bugün Vladimir Putin ile çok yoğun görüştük ve zaman anlamadan geçti. Bizim bağlantımız ilişkimiz çok yakındır, çok içtendir. Ulaşım alanında iş birliğini de görüştük. Karşılıklı yatırımlar yapılıyor. Ulaşım alanında iş birliği imkanlarını görüştük. 3+3 formülüne göre çalışmayı planlıyoruz. Taraflar adımını attı.Putin'e tekrardan teşekkür ediyorum, ortak çalışmalarımıza biçtiği yüksek değer için de teşekkür ediyorum. Azerbaycan'da Rusça okuyan ve Rusya içinde okuyan Azerbaycanlı öğrenci sayısı da çok fazladır. Ülkemizde Rus Tıp Akademisi'nin şubesi de çalışmakta. Bugün Rusya şirketlerinin özgürleşen alanlarda çalışma imkanlarını da görüştük. Birçok Rus şirketi müracaat etti, biz onları dikkatlice inceliyoruz. Faydalı bir çalışma olacaktır ve iş birliğimizi de geliştirecektir. Çatışma sonrası bölgemizdeki durumu inceledik.Putin'in çalışmalarıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkiler normalleşti. Azerbaycan çok kayıplar verdi ancak bir sene içerisinde Azerbaycan ve Ermenistan hep birlikte en az iki uluslararası platformların iş birliğinde çalışmaya başladı. Ermenistan tarafının da Kasım 2020 yılında imzaladığımız bildirgelerin tüm maddelerini yerine getireceğini tahmin ediyoruz. Dediğim gibi Sayın Putin çok önemli bir rol oynadı. Hem savaşın sona ermesini hem de sıcak fazdan çıkıp politik düzenleme aşamasında. Rusya, buradaki normalleşme sürecinde bizim en iyi partnerimizdir. Bu sözleşmede sınırların belirlenmesi konusu da ele alınacaktır.Azerbaycan barış istiyor, bize savaş gerekli değildir. Azerbaycan topraklarının özgürleştirilmesi ve Azerbaycan toprak bütünlüğünün sağlanması savaş yoluyla oldu ama bu mecburen oldu. Kafkaslar'da barışın sağlanması, Hazar Bölgesi'nde barışın sağlanması konusunda gerekli adımları atacağız. Putin'e tekrar teşekkür ediyorum misafirperverliği için ve yeni başarılar diliyorum.