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Putin'in kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar: Rusya'ya yaptırımlarımız artacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Minsk Barış Anlaşması'nın artık olmadığını belirterek, "Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden, Putin'in kararıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Rusya'ya yönelik yaptırımların artacağını belirten Biden, "Rusya'ya karşı yaptırımların ilk dalgasını bugün açıklıyorum. İki büyük Rus finans şirketine yaptırım uyguluyoruz. Rusya artık Batı'dan finansman alamayacak. Yaptırımlar Rus elit ailelere yönlendirilecek." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 22.02.2022 - 23:09 Güncelleme: 22.02.2022 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Putin'in kararı sonrası ABD Başkanı Joe Biden'dan önemli açıklamalar: Rusya'ya yaptırımlarımız artacak
Haftalardır süren Rusya-Ukrayna geriliminde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıdığını açıklarken, Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD'den art arda tepkiler geldi.

Ayrıca basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Minsk Barış Anlaşması'nın artık olmadığını vurguladı, 'Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız' ifadelerini kullandı.

Putin'in kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

'RUSYA'YA YAPTIRIMLARIMIZ ARTACAK'

Biden'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

'Rusya'ya yaptırımlarımız artacak. Yaptırımların ilk dalgasını Rusya'ya karşı bugün açıklıyorum. İki büyük Rus finans şirketine yaptırım uyguluyoruz. Rusya artık Batı'dan finansman alamayacak. Yaptırımlar Rus elit ailelere yönlendirilecek.

150 bin Rus askeri Ukrayna'nın etrafını kuşatmış durumda. Donanmaları Ukrayna'nın güneyinde. Kan ve medikal ekipman sınırlara hibe edilmiş durumda. Savaş planlamıyorsanız kan ve medikal ekipmana ihtiyacınız yok.

'RUSYA KÜRESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDERKEN...'

Rus taarruz hareketleri Ukrayna'yı tehdit ediyor. Rusya tek başına böyle bir sorumluluk üstlendi. Özgürlüğü savunmanın bir bedeli vardır, bizim için de. Bunu yaparken yaptırımları uygulayacağız. Üreten ve tüketen toplumlarla yakından iletişim halindeyiz ve küresel ağları kontrol ediyoruz.

Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile konuştuk Her adımda ABD'nin, müttefiklerinin ve ortaklarının yanında olduklarını söyledik. NATO müttefiklerini korumaya kendimizi adadık. Özellikle Rusya küresel güvenliği tehdit ederken...

'RUSYA'YA 'BİR' OLARAK YANIT VERECEĞİZ'

Rusya, Ukrayna'nın varlığını tehdit etti ve isteklerini yöneltti. Rusya burada saldırgan konumda. Ve hali hazırda en kötü senaryolara hazırız. ABD ve müttefikleri hala diplomasiye açık kapı bırakıyor. Rusya ne yaparsa biz bir olarak, açık olarak yanıt vereceğiz.'

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