  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin'den peş peşe açıklamalar! 'Ukrayna'daki durum istisna'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir açıklama daha geldi. Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi.

Putin'den peş peşe açıklamalar! 'Ukrayna'daki durum istisna'
Ekleme: 22.02.2022 - 15:12 Güncelleme: 22.02.2022 - 17:01 / Editör: Ozge Selin
Putin'den peş peşe açıklamalar! 'Ukrayna'daki durum istisna'
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya karşı ilk yaptırım paketinin Ukrayna'daki ayrılıkçıları tanıma kararını alanları, Rus ordusunu finanse eden bankaları, Rusya'nın AB sermaye ve mali piyasalarına erişim imkanlarını, ayrılıkçı bölgelerle ticareti hedef alacak şekilde hazırlandığını bildirdi.

AB Konseyi ve AB Komisyonu, Rusya'ya karşı bugün öğleden sonra alınması beklenen ilk yaptırım paketi hakkında ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararının yasa dışı ve kabul edilemez olduğu, uluslararası hukuku ihlal ettiği vurgulandı.

Bugün öğleden sonra düzenlenecek gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ilk yaptırım paketinin resmen sunulacağı belirtilen açıklamada, daha sonra pakete gecikmeden son halinin verileceği aktarıldı.

AB'nin hazırladığı yaptırım paketinin içeriğindeki öneriler "Rusya'nın yasa dışı kararlarını alanların, Rus ordusu ve ayrılıkçı bölgelerdeki operasyonları finanse eden bankaların, gerginliği tırmandırıcı ve saldırgan politikaların finansmanını sınırlandırmak için Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye piyasaları ile mali piyasa hizmetlerine erişim imkanlarının, sorumluların yasa dışı ve saldırgan eylemlerinin ekonomik sonuçlarını hissetmeleri amacıyla ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretinin" hedef alınmasını kapsıyor.


Açıklamada, AB'nin gelişmeler ışığında daha sonraki aşamalarda ilave tedbirler almaya hazır olduğu, AB'nin Ukrayna'nın yanında durduğu vurgulandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bu sabah Paris'teki açıklamasında, AB ülkeleri dışişleri bakanlarının öğleden sonraki toplantısında yaptırım paketinin kapsamını belirleyeceğini, hızlı şekilde "ilk karşılığın" ne olacağına karar vereceğini söylemişti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!