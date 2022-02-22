NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten flaş Rusya açıklaması

Rusya'nın Ukrayna hamlesi sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg gündeme dair kritik mesajlar veriyor. Stoltenberg, NATO’nun Almanya’nın Kuzey Akım 2 kararından memnun olduğunu ifade etti. Stoltenberg, "Rusya diplomasiyi seçmeli. Rusya tam bir saldırı hedefliyor." dedi..

Rusya'nın Ukrayna hamlesi sonrası NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaşanan süreci canlı yayında yorumladı..Stoltenberg'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;Rusya diplomasiyi seçmeli. Rusya tam bir saldırı hedefliyor. Almanya'nın Kuzey Akım-2 kararından memnun kaldık.Rusya güç kullanmaya devam ederse ağır bedelleri olur.NATO Ukrayna'ya güçlü politik destek sağlayacak.Bölgede 150.000'den fazla Rus askeri var. Tehdit seviyesi yükseldi. Bölgedeki Rus askerleri saldırmak için bekliyor.Savunma açısından harekete geçeceğiz. Müttefiklerimizi koruma konusunda geri adım atmayacağımız barizdir. Kuvvetlerimiz hazır bir şekilde bekliyor. Geri adım atmayacağız.