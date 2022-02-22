Millet İttifak'ında Çatlak! Saadet Partisi 'Biz bu ittifakta olmayız'

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, parti tabanının CHP ile kurulan ittifaktan rahatsız olduğunu ifade etti.

CHP öncülüğündeki 6'lı masada yer alan Saadet Partisi'ne parti içinden tepki geldi. Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Dr. Abdullah Sevim, CHP ile yakınlaşmanın ardından tabanda oluşan rahatsızlığı dile getirdi.Saadet Partisi GİK Üyesi Abdullah Sevim, katıldığı bir programda Millet İttifakı'nın içinde yer alan partisini eleştirerek, üçüncü bir ittifakın Saadet Partisi öncülüğünde kurulması gerektiğini söyledi.Sevim, 'Benim kanaatim, Genel İdare Kurulu'nda da defalarca söyledim. Saadet Partisi olarak ittifaka mecbursak üçüncü bir ittifakı bizim oluşturmamız lazım.' dedi.