Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı vatandaşlara Ukrayna’nın Doğusundaki bölgelerden ayrılmalarını tavsiye etti. Yapılan açıklamada "Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir." ifadelerini kullandı..