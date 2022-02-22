Dışişleri Bakanlığı'ndan Ukrayna açıklaması!
Dışişleri Bakanlığı vatandaşlara Ukrayna’nın Doğusundaki bölgelerden ayrılmalarını tavsiye etti. Yapılan açıklamada "Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir." ifadelerini kullandı..
Dışişleri Bakanlığı vatandaşlara Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerden ayrılmalarını tavsiye etti..
İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLAMASI
Ukrayna'nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın gerekli durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir.
Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.