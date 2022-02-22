Biden'dan Putin'e misilleme: Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkiler yasaklanacak

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Psaki, açıklamasında, Rusya'dan böyle bir adımı beklediklerini kaydederek, "Başkan Biden, (Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı) sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişilerin yeni yatırım, ticaret ve finansal işlem yapmalarını yasaklayan bir Başkanlık Kararnamesini yayımlayacak." ifadesini kullandı.Söz konusu kararnameyle Ukrayna'nın bu bölgelerinde ticari herhangi bir işlem yapmaya çalışanların yaptırıma tabi tutulabileceğini de belirten Psaki, detayları ABD Hazine Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının açıklayacağını bildirdi..Psaki, bu kararnamenin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda devreye sokulacak diğer yaptırımlardan ayrı olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ve Ukrayna arasında büyüyen gerilimin son durumunu görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibini topladı.Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'ın aralarında Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in de bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Ukrayna-Rusya krizini görüştüğü belirtildi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.Stoltenberg, konuyla ilgili açıklamasında, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasını kınadığını bildirerek, "Bu, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü baltalamakta, anlaşmazlığa çözüm bulunmasına yönelik çabaları tüketmekte ve Rusya'nın da taraf olduğu Minsk Anlaşmasını ihlal etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Rusya'nın da içinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2015'te Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını teyit ettiğini hatırlatan Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı:."Donetsk ve Lugansk Ukrayna'nın parçasıdır. Moskova, ayrılıkçılara mali ve askeri destek sağlayarak Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı körüklemektedir. Rusya ayrıca bir kez daha Ukrayna'yı işgal için bahane sahnelemeye çalışmaktadır."Stoltenberg, NATO olarak uluslararası anlamda tanınmış sınırları içinde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini ifade ederek, Rusya'yı diplomasi yolunu seçme, acilen askeri yığınağı ile güçlerini uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri uyarınca Ukrayna çevresi ve içinden çekmeye çağırdı.Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:"Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek."Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.Açıklamada ayrıca ,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı.Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusunda Rus ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhanks'ın bağımsızlığını resmen tanıması yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, "Başkan Putin'in 'Donetsk Halk Cumhuriyeti' ve 'Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni bağımsız devletler olarak tanıması, Rusya'nın Minsk anlaşması kapsamındaki taahhütlerini açıkça göz ardı ettiğini gösteriyor. Bu adım, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik yeni bir saldırıyı temsil ediyor, Minsk sürecinin sona erdiğini gösteriyor ve BM Anlaşması'nın ihlali anlamına geliyor. Rusya'nın diyalog yerine karşı karşıya gelmek için bir yol seçme kararını gösteriyor. Müttefiklerle koordineli olacağız. Rusya'nın uluslararası taahhütlerini ihlal etmesinin cezasız kalmasına izin vermeyeceğiz" dedi.Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını sert bir şekilde kınadı.Zurabişvili, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Putin'in, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıyan kararnameyi imzalamasına tepki gösterdiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Rusya'nın, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerini tanımasını şiddetle kınıyoruz. Bu, topraklarımızın yüzde 20'sinin işgaline (2008'de) yol açan senaryonun tekrarıdır."Mesajında, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini aktaran Zurabişvili, "Gürcistan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve barışını desteklemek için Ukrayna ve Başkan Zelenskiy'nin yanında yer alıyor." ifadelerine yer verdi.Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı David Zalkaliani da Rusya'nın kararının uluslararası hukuk ilkelerinin ihlal edilmesi olduğunu belirterek, Rusya'nın 2008'de Gürcistan'a uyguladığı şiddet politikasını şimdi Ukrayna'ya yönelik kullandığını kaydetti.Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıma kararını geri almasını istedi.Baerbock, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'yı kararından dönmeye ve Minsk anlaşmalarına uygun olarak diplomatik ve siyasi ihtilaf çözüm yoluna dönmeye çağırıyoruz." ifadesini kullandı.Sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin Putin tarafından tanınmasının uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu belirten Baerbock, bunun barışçıl ve siyasi çözüme yönelik tüm diplomatik çabalara ciddi bir darbe olduğunu kaydetti.AGİT'te yıllarca süren çabaların kasıtlı olarak yok edildiğine işaret eden Baerbock, tanıma kararının aynı zamanda Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin bir başka ihlali anlamına geldiğini dile getirdi.Almanya'nın, uluslararası kabul görmüş sınırları konusunda Ukrayna'nın yanında yer aldığını hatırlatan Baerbock, "Uluslararası hukukun bu ihlaline yanıt vereceğiz. Bunu ortaklarımızla koordine ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca, Rusya'ya Ukrayna sınırındaki askeri tehditleri ortadan kaldırması için çağrısını yineleyerek Rusya tarafından daha fazla askeri bir gerilime karşı açıkça uyarıda bulunduklarını bildirdi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararı alarak uluslararası taahhütlerini ihlal ettiğini belirterek, Avrupa'nın bu ülkeye karşı yaptırım kararı almasını istedi.Elysee Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Putin'in söz konusu kararını kınadı.Bunun açıkça Rusya'nın uluslararası taahhütlerinin tek taraflı ihlali ve Ukrayna'nın egemenliğine saldırı olduğunu ifade eden Macron, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bu konuda acil toplantı yapılmasını ve Avrupa'nın yaptırım kararı almasını istedi.Putin, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararının, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanması gerektiğini ve bunun diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel olduğunu belirtti.Di Maio, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Rus makamlarının, sözde ayrılıkçı Lugansk ve Donetsk Cumhuriyetlerini tanıma kararı, Minsk anlaşmalarına aykırı olduğu için kınanmalı ve diplomatik çözüm arayışında ciddi bir engel teşkil etmektedir. İtalya, Ukrayna'nın uluslararası düzeyde tanınan sınırları içinde toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.Bölgede tek taraflı atılan adımların, istikrar ve güvenlik koşullarının sağlanmasını engellediğini kaydeden Di Maio, tüm tarafları uygun formatta müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.Di Maio, Rusya'ya verilecek yanıtı koordine etmek üzere İtalya'nın, Avrupa Birliği ve NATO'daki ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olduğunu da aktardı.Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.Avrupa Birliği (AB) üyesi Avusturya, Hollanda, Çekya ve Slovakya, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına, tepki gösterildi.Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararının Minsk Anlaşmasının açık ihlali ve hali hazırda barışçıl çözüm için sürdürülen diplomatik çabalara yönelik bir "hakaret olduğunu" ifade etti.Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını belirterek, Rusya'nın aldığı kararı kınadığını belirtti.Heger, barışçıl çözüm için diplomatik çabaların sarf edildiği bir süreçte Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanınmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.Çekya Başbakanı Petr Fiala da Rusya'nın aldığı kararın uluslararası hukuku ihlal ettiği gibi egem bir ülkeye yönelik açık bir "saldırganlık" olduğunu ifade etti.Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararını kınadı.Hoekstra, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. Hollanda bu eylemi şiddetle kınıyor ve AB ve NATO ortaklarımızla yakın ve sıkı bir koordinasyon içinde kararlılıkla hareket edecektir." paylaşımında bulundu.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerinin statüsüyle ilgili kararından büyük endişe duyduğunu ve bunun BM Şartı'nın ilkeleriyle tutarsızdır olduğunu belirtti.Genel Sekreter Sözcüsü Stepheane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılı 2202 sayılı kararında onaylanan Minsk Anlaşmaları uyarınca doğu Ukrayna'daki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesi çağrısında bulundu.Açıklamada, Guterres'in Rusya'nın kararından büyük endişe duyduğu vurgulanarak, "Genel Sekreter, Rusya Federasyonu'nun kararının Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin ihlali ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkeleriyle tutarsız olduğunu düşünüyor." ifadeleri paylaşıldı.BM'nin, uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tam olarak desteklemeye devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, ilgili tüm aktörlerin, Ukrayna ve çevresindeki tehlikeli durumu daha da tırmandırabilecek her türlü eylemden kaçınmaları ve sorunları diplomasiye öncelik vererek barışçıl bir şekilde çözmeleri çağrısında bulunuldu.İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Coveney, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararına tepki göstererek, ülkesinin, Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahil net ve güçlü bir Avrupa Birliği (AB) yanıtını desteklediğini bildirdi.Coveney, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınması kararının "uluslararası hukuka aykırı" olduğunu belirtti.Bakan Coveney, "İrlanda'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne ve kendi dış ve güvenlik politikası yolunu seçme hakkına verdiği destek sarsılmaz." değerlendirmesinde bulundu.Rusya'nın kararını, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Coveney, söz konusu kararın, Minsk anlaşmalarının da açık ve tek taraflı ihlali olduğunu kaydetti.Coveney, "İrlanda, ek yaptırım önlemleri dahil net ve güçlü bir AB yanıtını desteklemektedir." ifadesini kullandı.