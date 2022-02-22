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Beyaz Gazete
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Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: İşgal olarak görüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ayrılıkçıların yoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından NATO ve Avrupa Birliği'nden peş peşe tepkiler gelirken, ABD'den yeni bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz. Kısa süre içinde yeni yaptırımları açıklayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Ekleme: 22.02.2022 - 18:27 Güncelleme: 22.02.2022 - 18:33 / Editör: Ozge Selin
Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: İşgal olarak görüyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı alması ve bölgeye Barış Gücü gönderme talimatı vermesinin yankıları sürerken konuya ilişkin ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

BEYAZ SARAY'DAN FLAŞ RUSYA AÇIKLAMASI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz. Kısa süre içinde yeni yaptırımları açıklayacağız" ifadeleri kullanıldı.
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