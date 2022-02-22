Beyaz Saray'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama: İşgal olarak görüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ayrılıkçıların yoğunlukta olduğu Donetsk ve Luhansk'ın sözde bağımsızlığını tanıdığını açıklamasının ardından NATO ve Avrupa Birliği'nden peş peşe tepkiler gelirken, ABD'den yeni bir açıklama daha geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Rusya'nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz. Kısa süre içinde yeni yaptırımları açıklayacağız" ifadeleri kullanıldı.