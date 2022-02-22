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22 Şubat Salı Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?

Bu akşam oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Şubat bugün hangi maçlar oynanacak sorusu yer aldı. Peki, Bugün hangi maçlar oynanacak? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Şubat maç takvimi nasıl? İşte detaylar...

Ekleme: 22.02.2022 - 16:07 Güncelleme: 22.02.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
22 Şubat Salı Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?
Bu akşam evlerinde maç keyfi yapmak isteyen futbolseverler bu akşam hangi maçlar oynanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Şubat bugün hangi maçlar var ve bugün hangi maçlar oynanacak sorusu yer alıyor. Süper Lig heyecanı devam ederken birçok kişi kendi tuttukları takımın dışında oynanacak karşılaşmaları da merak ediyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası ligleri bu sebeple yakından takip ediliyor. 22 Şubat maç takvimi ve bu akşam hangi maçlar oynanacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

22 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?


Futbolseverler bugün oynanacak maçlarla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar oynanacak ve 22 Şubat bugün hangi maçlar var soruları yer alıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası ligleri bu nedenle yakından takip edilmeye başlandı. Süper Lig heyecanı devam ederken taraftarlar tutukları takımın dışında diğer maçların sonucuyla da ilgileniyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. 22 Şubat maç takvimi şu şekilde sıralanabilir;

00:00
Nublense - Universidad de Chile
Şili Primera Ligi
/
11:55
Melbourne City - CC Mariners
Avustralya A Ligi
/
19:00
Pardubice - Slovacko
Çekya 1.Ligi
/
20:00
M.Başakşehir - Konyaspor
Spor Toto Süper Lig
/
20:30
Brezilya - Finlandiya
Tournoi de France
/
20:30
Alessandria - Perugia
İtalya Serie B
/
20:30
Cremonese - Vicenza
İtalya Serie B
/

22 Şubat Salı Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?

20:30
Pisa - Parma
İtalya Serie B
/
20:30
Pordenone - Monza
İtalya Serie B
/
20:30
Spal - Ternana
İtalya Serie B
/
22:45
Hull City - Barnsley
İngiltere Championship
/
22:45
Partick - Morton
İskoçya Championship
/
22:45
Middlesbrough - WBA
İngiltere Championship
/
23:00
Chelsea - Lille
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
/
23:00
Villarreal - Juventus
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16
/
23:10
Fransa - Hollanda
Tournoi de France

22 Şubat Salı Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?

25 Şubat Cuma:

20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)

26 Şubat Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

27 Şubat Pazar:
13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)
16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)

28 Şubat Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

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