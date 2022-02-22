22 Şubat Salı Bugün Hangi Maçlar Var? Bu Akşam Hangi Maçlar Oynanacak?

Bu akşam oynanacak maçlar birçok futbolsever tarafından takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Şubat bugün hangi maçlar oynanacak sorusu yer aldı. Peki, Bugün hangi maçlar oynanacak? Bu akşam hangi maçlar var? 22 Şubat maç takvimi nasıl? İşte detaylar...

22 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?



Bu akşam evlerinde maç keyfi yapmak isteyen futbolseverler bu akşam hangi maçlar oynanacak sorusuna cevap aramaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Şubatvesorusu yer alıyor. Süper Lig heyecanı devam ederken birçok kişi kendi tuttukları takımın dışında oynanacak karşılaşmaları da merak ediyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası ligleri bu sebeple yakından takip ediliyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Futbolseverler bugün oynanacak maçlarla ilgili araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası ligleri bu nedenle yakından takip edilmeye başlandı. Süper Lig heyecanı devam ederken taraftarlar tutukları takımın dışında diğer maçların sonucuyla da ilgileniyor. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren devam ediyor. 22 Şubat maç takvimi şu şekilde sıralanabilir;00:00Nublense - Universidad de ChileŞili Primera Ligi11:55Melbourne City - CC MarinersAvustralya A Ligi19:00Pardubice - SlovackoÇekya 1.Ligi20:00M.Başakşehir - KonyasporSpor Toto Süper Lig20:30Brezilya - FinlandiyaTournoi de France20:30Alessandria - Perugiaİtalya Serie B20:30Cremonese - Vicenzaİtalya Serie B20:30Pisa - Parmaİtalya Serie B20:30Pordenone - Monzaİtalya Serie B20:30Spal - Ternanaİtalya Serie B22:45Hull City - Barnsleyİngiltere Championship22:45Partick - Mortonİskoçya Championship22:45Middlesbrough - WBAİngiltere Championship23:00Chelsea - LilleUEFA Şampiyonlar Ligi Son 1623:00Villarreal - JuventusUEFA Şampiyonlar Ligi Son 1623:10Fransa - HollandaTournoi de France25 Şubat Cuma:20.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)20.00 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor (Medical Park)26 Şubat Cumartesi:16.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)27 Şubat Pazar:13.30 GZT Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)13.30 Altay-Gaziantep FK (Alsancak Mustafa Denizli)16.00 Atakaş Hatayspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Hatay)16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Nef)28 Şubat Pazartesi:20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)