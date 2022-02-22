22 Şubat Hava Durumu Nasıl? Yağmur Ne Zaman Yağacak?
22 Şubat hava durumu sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Birçok kişi yağışların ne zaman başlayacağı hakkında araştırmalara başladı. Peki, 22 Şubat hava durumu nasıl? 22 Şubat hava nasıl olacak? Yağmur ne zaman yağacak? İşte merak edilenler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Özellikle bu hafta yağışların etkili olacağının belirtilmesiyle en sık aratılanlar arasında 22 Şubat hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağışların beklendiğini aktardı. 22 Şubat hava durumu nasıl ve yağışlar ne zaman başlayacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Yağmur Ne Zaman Yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre hafta içinde şiddetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında yağmur ne zaman yağacak soruları yer alıyor. Meteoroloji tarafından belirtilenlere göre bugünden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş illerinde aralıklı olarak şiddetli yağış görülecek.
22 Şubat Hava Durumu Nasıl?
22 Şubat hava durumu bugün dışarıda planı olanlar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında 22 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer aldı. İşte illere göre 22 Şubat hava durumu;
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,
KAYSERİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
HAKKARİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
VAN °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu