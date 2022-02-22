22 Şubat Hava Durumu Nasıl? Yağmur Ne Zaman Yağacak?

Yağmur Ne Zaman Yağacak?



22 Şubat Hava Durumu Nasıl?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak açıklamalar ilgiyle takip ediliyor. Özellikle bu hafta yağışların etkili olacağının belirtilmesiyle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilen konu hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağışların beklendiğini aktardıvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre hafta içinde şiddetli yağışların etkili olacağı belirtildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasoruları yer alıyor. Meteoroloji tarafından belirtilenlere göre bugünden itibaren Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Konya hariç), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Ağrı ve Muş illerinde aralıklı olarak şiddetli yağış görülecek.bugün dışarıda planı olanlar tarafından merak ediliyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasında 22 Şubat hava durumu nasıl sorusu yer aldı. İşte illere göre 22 Şubat hava durumu;EDİRNE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıNKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluTRABZON °C, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutluERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıGAZİANTEP °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİZMİR °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,ESKİŞEHİR °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,KAYSERİ °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKONYA °C, 13°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 19°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurluZONGULDAK °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluRİZE °C, 18°CParçalı ve yer yer çok bulutluSAMSUN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluTOKAT °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluTRABZON °C, 16°CParçalı ve yer yer çok bulutluERZURUM °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıHAKKARİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıMALATYA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurluVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutluMARDİN °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu