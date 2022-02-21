Rusya ile Ukrayna hızla savaşa sürükleniyor: 'Putin saldırı emrini verdi' iddiası

Rusya ile Ukrayna arasındaki tansiyon tırmanırken, Amerikan istihbaratı medyaya ilginç bir iddia sızdırdı.Washington Post gazetesi ile CNN televizyonunun ABD'li yetkililere dayandırdığı haberlerinde, Putin'in Ukrayna saldırının başlatılmasına ilişkin emrinin ordu komutanlarına gittiğine dair Amerikan istihbaratının elinde bilgi olduğu iddia edildi.Haberlerde bu bilginin Washington'a geçen hafta geldiği ve ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın istihbarat bilgisine dayanarak, Putin'in Ukrayna'yı işgal edeceğine karar verdiği şeklinde açıklama yaptığı ileri sürüldü.Bu bilginin tamamen yanıltma amacıyla da Rusya tarafından dolaşıma sokulmuş olabileceği de tartışılıyor.Biden cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine ikna olduğunu ve Rus ordusunun Kiev'i işgal edebileceğini ifade etmişti.Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı.Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı.Blinken ise Pazar günü CNN televizyonuna bağlanarak, Rusya'nın bölgedeki faaliyetlerini gerçek bir işgal sürecinin başlangıcı olarak yorumlamıştı.Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiğini açıkladı.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.Açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı.Psaki, '(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti.' ifadesini kullandı.Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.Biden ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyini toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti.Rusya ve Ukrayna arasında savaşa ramak kala, Belarus'tan tansiyonu yükseltecek bir açıklama daha geldi.Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin bir açıklama yaptı… Yapılan açıklamada dün sona ermesi beklenen Belarus ile Rusya'nın ortak askeri tatbikatının uzatıldığı belirtildi. Belarus'un önde gelen isimlerinden olan Khrenin, “Sınırda yaşanan askeri hareketliliğe bağlı olarak bu kararı aldık” dedi.Belaruslu yetkililerin açıklamalarıyla eş zamanlı olarak Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Polyanskiy de bir açıklama yaptı… Polyanskiy, “Kimse Rusya'nın ne zaman ve nerede askeri tatbikat yapacağını söyleyemez” dedi.Kremlin'den de zehir zemberek bir açıklama geldi… Kremlin, Batı ülkelerinin “savaş” için verdiği tarihleri takip ettiğini ve buna karşılık hamlelerin gelebileceğinin sinyalini verdi.Kremlin tarafından yapılan açıklamada, “Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali için verdiği tarihler provokatif. Putin, bu açıklamaları yakından takip ediyor. Rusya, Batı'nın ‘savaş' kelimesini yanına koyması gereken son ülkedir. Donbas'ta gerilim yüksek. En ufak bir provokasyon olayların büyümesine sebep olur” denildi.Belarus ve Rusya'dan gerilimi körükleyen açıklamalar gelirken, Ukrayna tarafından da yeni açıklamalar geldi… Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, diplomasi fırsatının halen mevcut olduğunu söyledi.