İran gizli servisine MİT tokadı! lranlı muhalif Golshani'yi kaçırmak için hücre kurmuşlardı...

İran istihbaratının Türkiye'de gerçekleştirmeye çalıştığı, ancak Milli İstihbarat Teşkilatı'nın radarına takılan 'muhalif kaçırma' operasyonunun yeni ayrıntılarına ulaşıldı. Savunmasanayii alanında önemli yatırımları bulunan İsrailli işadamı Yair Geller'e yönelik suikast hazırlığında olan 9 kişilik casusluk hücresinin İsrailli işadamından önce de İran'dan Türkiye'yegöç eden bilgisayar yazılımcısı ve ekonomist Shahnam Golshani'yi kaçırmak için keşifistihbarat çalışması yaptığı saptandı. İran gizli servisi MOİS'in, Golshani'nin kaçırılması için ikiayrı hücre kurdurduğu ortaya çıkarıldı. Bu casusluk hücrelerinden birinin, 2015 yılından itibaren İran'da kendisine yönelik baskılar nedeniyle ilk önce Ankara, ardından iseZonguldak'a yerleşen Golshani'yi evine kadar takip edip fotoğrafladığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre; Golshani'nin adresine ilk keşif faaliyetini, İsrailli işadamı Yair Geller'e suikastamacıyla keşif yapan ekip gerçekleştirdi.Shahnam Golshani, 2012 yılında İran ekonomisine zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı. 2013 yılında beraat etti, ancak 810 gün boyunca cezaevinde tutuklu kaldı. İran'daki yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki parasına el konulan ve geri verilmeyen Golshani, cezaevinden ancak 2014 yılında çıkabildi. İran'da bulunduğu süre zarfında çok sayıda tehdit aldı ve İran istihbaratının radarına girdi. Golshani, 2015 yılında baskılara dayanamayarak Türkiye'ye göç etti.Golshani'nin, Türkiye'de bulunduğu süre zarfında sosyal medya hesapları üzerinden İran'daki ekonomik gelişmelerin olumsuz seyrettiğineilişkin yayınlarına devam etmesi, hali hazırda zaten radarında olduğu İran istihbaratının eylem aşamasına geçmesini tetikledi. İran istihbarat görevlileri tarafından Golshani'nin takip edilip fotoğraflarının çekilmesi talimatı verildi. Bunun üzerine İran asıllı Yasin Taheremamkendi'nin başında bulunan İranlı 9 kişilik casusluk hücresi, geçtiğimiz yılın başlarında Zonguldak'ta bulunan Golshani'nin ikametine kadar gidip fotoğrafladı. Fotoğraflama işlemini İsrailli işadamının ikametinin ve işyerini gözetleyen Osman Çolak gerçekleştirdi. Çolak, çektiği fotoğrafları Nihat Biçer isimli hücre üyesine yolladı. Nihat Biçer ise çektiği fotoğrafları ve bilgileri 989141...75 no'lu İran hattına gönderdi. Biçer'in bu numarayla yaptığı sohbetiçeriklerinde, Golshani'nin adresinin tespit edilmesini isteyenlerin İran Devlet Dairesi ve devlet yetkilisi kişiler olduğunu beyan eden yazışmalara rastlandı.İran istihbaratının ikinci casusluk hücresi ise By Sağlam Savunma Sanayi şirketi sahibi İhsan Sağlam ve beraberindeki 14 isimden oluşuyordu. İranlı hücrenin başında Devrim Muhafızlarından Ali Ghahramanıajıabad yer aldı. Hiyerarşide Ali Ghahramanıajıabad'ın bir altında ise Sayed Mehdi Hossaini bulunuyordu. Ali, İhsanSağlam'ı arayarak Shahnam Golshani'nin kaçırılmasını istedi. İhsan Sağlam ile 100 bin dolar karşılığında Golshani'nin kaçırılması için anlaştı. Golshani'nin telefonunu İhsan Sağlam'a verdi. Hücre geçtiğimiz Aralık'ta harekete geçti.Asayiş Büro'da görevli polis memuru Mustafa Ç. vasıtasıyla Gholsani'nin cep telefonunun sinyal takibi tespiti yaptırılarak hedefinZonguldak'taki adresine ulaşıldı. Morteza Sanjari ve kız arkadaşı Behnaz Ebrahımıhajısarayı ve İhsan Sağlam'ım kardeşi Muharrem Sağlam Zonguldak'a gidip keşif çalışması yaptı. Bu grubun keşif yaptığı araç ise hücrenin dirsek temasında bulunduğu bir savcıya aitti. Savcı hakkında HSK inceleme başlattı. Koordinasyon ise İhsan Sağlam tarafından yapıldı. Kaçırma işlemi ise hücrede yer alan emekli asker Kamil Taşçı'ya tebliğ edildi. Taşçı'ya Golshani'yi kaçırması için 50 bin lira teklif edildi.İranlı muhalifi kaçırmak için şebeke üyelerinin kullandığı çakarlı aracın sahibi çıkan savcı Davut Yılmaz HSK tarafından 3 ay süreyle görevinden uzaklaştırıldı. Savcı Yılmaz'ın, şebeke üyesi Türk işadamı İhsan Sağlam ile bir restoranda çekilen görüntülerine de ulaşıldı.Bütün bunlar yaşanırken MİT'in takibinde olan İranlı hücre, Golshani'yi kaçıramadan yakalandı. MİT ve İstanbul Emniyeti TEM Şube Müdürlüğü'nünkoordineli çalışması ile 2 İran vatandaşı ve 12 Türk vatandaşı gözaltına alındı. 14 şüpheli, 9 Şubat 2022'de çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Devletin gizli kalması gerekenbilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hücreyi İran'dan yönlendiren Seyedmehdi Hosseini, Shahab Hosseini,Ali Ghahramanıhajıabad ise yakalanamadı. Üç İranlı hakkında arama kararı çıkartıldı.