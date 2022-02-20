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Rusya-Ukrayna krizinde son dakika! ABD'den flaş uyarı: Korkunç ve yıkıcı sonuçları olur

Rusya-Ukrayna sınırında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 'derhal ateşkes' çağrısında bulunurken, ABD'den kriz ile ilgili yeni bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'yı "korkunç ve yıkıcı sonuçları" olacağı konusunda uyardı, "Bir ülke, başka bir ülkenin sınırlarını zorla değiştiremez. Bir ülke, kiminle çalışılacağına ilişkin kararlarını ve politikalarını diğerine dikte edemez." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Rusya-Ukrayna krizinde son dakika! ABD'den flaş uyarı: Korkunç ve yıkıcı sonuçları olur
Ekleme: 20.02.2022 - 18:51 Güncelleme: 20.02.2022 - 18:58 / Editör: Ozge Selin
Rusya-Ukrayna krizinde son dakika! ABD'den flaş uyarı: Korkunç ve yıkıcı sonuçları olur
Suların durulmadığı Rusya-Ukrayna krizinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenskiy'den olası bir Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili ortamı sakinleştirecek bir açıklama geldi. Barışın yanında olduğunu belirten Zelenskiy, 'derhal ateşkes' çağrısında bulunurken, ABD'den de krizle ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'BU KRİZİN ÖZÜ UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE BAĞIMSIZLIĞI İLE İLGİLİ'
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, bu krizin özünün Ukrayna ve bu ülkenin geleceği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığıyla ilgili olduğunu belirtti.

Ancak geniş anlamda burada barış ve güvenlikle ilgili bazı ilkelerin tehlikede olduğunu vurgulayan Blinken, bu prensiplerin iki dünya savaşından ve Soğuk Savaş'tan sonra ortaya çıktığına işaret etti.

'BİR ÜLKE BAŞKA BİR ÜLKENİN SINIRLARINI ZORLA DEĞİŞTİREMEZ'
Blinken, 'Bir ülke, başka bir ülkenin sınırlarını zorla değiştiremez. Bir ülke, kiminle çalışılacağına ilişkin kararlarını ve politikalarını diğerine dikte edemez.' ifadesini kullandı.

Bir savaşın başta masum Ukraynalılar olmak üzere 'korkunç ve yıkıcı sonuçları' olacağı uyarısında bulunan Blinken, 'Elbette bunun Rusya için birçok ciddi yaptırımları da içeren sonuçları olacaktır. Ancak bir savaş, aynı zamanda dünya için de ciddi bir meydan okuma olacaktır.' değerlendirmesini yaptı.

BLİNKEN VE LAVROV ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME
Blinken, müzakereleri sürdürmeye hazır olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

'Birkaç gün önce Dışişleri Bakanı (Sergey) Lavrov ile gelecek hafta Avrupa'da tekrar bir araya gelmeyi önerdim. Birkaç gün sonra o, bunu kabul etti. Ben de ona 'Sizi görmekten mutlu olurum, tabii bu arada Rusya'nın Ukrayna'ya girmemesi şartıyla.' yanıtını verdim.'

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda hem Avrupa Birliği'ndeki (AB) hem de NATO'daki Avrupalı ortaklarla tamamen koordinasyon içinde uygulayacakları bir plan bulunduğu bilgisini paylaşan Blinken, 'Yaptırımlar, söz konusu olduğunda hızlı ve birlikte tepki vereceğimizi açıkça söyledik. Duruma göre de Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek için hızlı ve birlikte bir tepki verilecektir.' ifadesini kullandı.
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