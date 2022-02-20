Putin ve Macron'dan yeni görüşme: Gündem Rusya-Ukrayna krizi!

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir görüşme gerçekleştirdi. Ukrayna'ya NATO ülkelerinin devam eden modern silah ve mühimmat tedarikine ve bunun, Kiev'i Donbas sorununu silah ile çözmeye ittiğine dikkat çekilen görüşmede, sonuçta Donbas'taki sivillerin yoğun bombardımandan kaçmak için Rusya'ya tahliye edilmek zorunda kalındığı belirtildi. Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron ve Putin, Normandiya Formatı kapsamında çalışmaların yeniden başlaması ve Ukrayna'nın son günlerde yaptığı öneriler üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim dünya gündemindeki sıcaklığını koruyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna'daki krizi ele aldı. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin ve Macron'un telefon görüşmesinde Ukrayna çevresindeki durum hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduğu ve Rusya'nın güvenlik garantileri konusunu değerlendirdiği ifade edildi.'UKRAYNA GÜVENLİK GÜÇLERİNİN PROVOKASYONU...'Açıklamada, 'Görüşmede, Donbas'ta temas hattındaki durumun ani bir şekilde kötüleşmesi konusunda ciddi endişeler dile getirildi. Putin, gerginliğin tırmanmasının nedeninin Ukrayna güvenlik güçlerinin provokasyonu olduğunu kaydetti.' ifadeleri yer aldı. Ukrayna'ya NATO ülkelerinin devam eden modern silah ve mühimmat tedarikine ve bunun, Kiev'i Donbas sorununu silah ile çözmeye ittiğine dikkat çekilen görüşmede, sonuçta Donbas'taki sivillerin yoğun bombardımandan kaçmak için Rusya'ya tahliye edilmek zorunda kalındığı belirtildiKiev yönetiminin 'güya müzakere sürecini sürdürdüğü ancak Minsk Anlaşmaları ve Normandiya Formatı'nda varılan anlaşmaları uygulamayı ısrarla reddettiği' ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 'Mevcut durumun ciddiyetini dikkate alan devlet başkanları, Normandiya Formatı'na katılan ülkelerin liderler, dışişleri bakanları ve siyasi danışmanlarseviyesinde diplomatik yollarla çözüm arayışlarını yoğunlaştırmanın uygun olduğunu bildirdiler. Bu temaslar, ateşkesin yeniden sağlanmasına yardımcı olmak ve Donbas çevresindeki ihtilafın çözümünde ilerleme sağlamak için tasarlandı.'Putin görüşmede, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenlik garantileri taleplerini ciddiye alması ve bunlara somut, yerinde cevap vermesi gereğini yineledi. Ayrıca, temasların çeşitli düzeylerde devam etmesi kararlaştırıldı.UKRAYNA'NIN DOĞUSUNDA ATEŞKES ÜZERİNDE ÇALIŞILMASI İÇİN ANLAŞMAYA VARILDIElysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron ve Putin, Normandiya Formatı kapsamında çalışmaların yeniden başlaması ve Ukrayna'nın son günlerde yaptığı öneriler üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldı.