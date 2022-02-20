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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Salı gününe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftaya ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre; pazartesi gününden itibaren sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Ekleme: 20.02.2022 - 19:58 Güncelleme: 20.02.2022 - 20:02 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! Salı gününe dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Denizli, Antalya, Osmaniye, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Hatay'ın kıyı, Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Ardahan çevreleri ile Sivas'ın kuzey, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Pazartesi gününden itibaren bazı illerde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Hatay çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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