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Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne geldi. Burada resmi törenle karşılanan Başkan Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmeler, iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından Erdoğan ve Tshisekedi ortak basın toplantısı düzenliyor. FETÖ ile mücadelede desteklerini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkür eden Başkan Erdoğan, "Biz de terörle mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürüyoruz." dedi. Erdoğan, "Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Kovid-19 aşısı hibesiyle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı getirdik." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Ekleme: 20.02.2022 - 20:23 Güncelleme: 20.02.2022 - 21:04 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde! Ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından resmi törenle karşılandı.

BAŞKAN ERDOĞAN KONGO CUMHURBAŞKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan, resmi ziyareti kapsamında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi.

Daha sonra 2 ülke arasında yapılan anlaşmalar imzalanırken, iki liderin açıklamalarda bulunuyor. Konuşmaya ilk olarak Başkan Erdoğan başladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sayın Cumhurbaşkanına, Orta Afrika Ekonomik Topluluğu başkanlığı için de muvaffakiyetler diliyorum. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde kabul ettiğimiz eylem planı ile 2022-2026 döneminde Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik.

Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik çerçevesinde geliştirmeye devam edeceğiz. Bugün yaptığımız görüşmelerimizde işbirliği imkanlarını, ilişkilerimizi ayrıntılı bir şekilde ele aldık. İkili ilişkileri geliştirme konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

FETÖ İLE MÜCADELE

Güvenlik ve terör alanlarındaki dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

FETÖ ile mücadelede desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Biz de terörle mücadelede Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarınız için başsağlığı diliyorum.

Eğitim ve Kültür alanındaki iş birliğimizi de ortak projelerle geliştirmek istiyoruz.

"TİCARİ İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENİYOR"

Ticari ilişkilerimiz giderek güçleniyor. 2018 yılında 36,5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar hedefimize doğru yürüyoruz. İnşallah bu rakama da en kısa sürede ulaşacağız. Ticari işbirliğimizi arzu edilen seviyeye yükseltmek amacıyla mevcut mekanizmalardan daha fazla istifade etmek konusunda Sayın Cumhurbaşkanı ile aynı fikirdeyiz.

"YÜZ BİN DOZ AŞI GETİRDİK"

Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamı destekleriyle iş adamlarımızın buradaki yatırımlarını artırmak için teşvik ediyoruz. Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Kovid-19 aşısı hibesiyle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. 100 bin doz aşıyı getirdik."
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