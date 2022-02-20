20 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Sağlık Bakanlığı 20 Şubat tarihine ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...