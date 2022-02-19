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Tevfik Göksu'dan su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, katıldığı canlı yayında CHP ve İYİ Parti'nin su zammı üzerinden AK Parti ve MHP'ye siyasi tuzak kurmaya çalıştığını söyledi. Göksu, "Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik" dedi.

Tevfik Göksu'dan su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik
Ekleme: 19.02.2022 - 22:55 Güncelleme: 19.02.2022 - 23:04 / Editör: Ozge Selin
Tevfik Göksu'dan su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

İBB Meclisi'nde reddedilen İSKİ'nin su zammı teklifi ne ilişkin konuşan Göksu, CHP ve İYİ Parti'nin AK Parti ve MHP'ye siyasi tuzak kurmaya çalıştığını söyledi.

"SİYASİ TUZAĞI BERTARAF ETTİK"

İmamoğlu'nun Yüzde 25'lik teklifin Meclis'te kabul edilmesi bizim yetkimiz değil. Eğer AK Parti grubu yüzde 25'lik bir teklif vermişse oylatırdı, çoğunluk zaten onlarda kabul edilirdi. Kendi verdikleri teklifi geri çektiler. Teklifi tehditle verdikleri için geri çektiler." açıklamasına yanıt veren Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kurgu bunun üzerine. Biz AK Parti olarak verdik teklifi. Biz muhalefet partisiyiz neden suya zam yapalım. Sen zam isteyeceksin sonra zamdan geri duracaksın. Biz çarşamba günü CHP ve İYİ Parti'nin karşı çıktığı teklife zam yapsaydık ne diyecekti? 'Bizim haberimiz yok AK Parti yaptı' diyeceklerdi. Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik."

"AK PARTİ ZAM YAPMIŞ OLACAKTI"

Göksu sözlerine şöyle devam etti:

"İBB Başkanı 'Bir oyunu ifşa etmek için basın toplantısı yapıyorum' dedi. Ben de zannettim ki kurdukları oyunu ifşa edecekler. Bir siyasi tuzak kuruyorlardı biz bertaraf ettik. Düşünebiliyor musunuz biz AK Parti olarak İstanbullunun suyuna zam yapmış olacaktık o da çıkıp PR'ını yapacaktı."
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