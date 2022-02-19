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Haksız fiyat artışlarına yönelik yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, marketlerde haksız fiyat artışlarının önüne gekmek için bir şikayet bildirim sisteminin oluşturulduğunu açıkladı. Bu kapsamda uygulamada vatandaşlar bildirimi kısmına şikayetlerini yazacak ve şikayetler birimlerce değerlendirmeye alınacak..

Haksız fiyat artışlarına yönelik yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu!
Ekleme: 19.02.2022 - 19:17 Güncelleme: 19.02.2022 - 19:25 / Editör: Ozge Selin
Haksız fiyat artışlarına yönelik yeni adım! Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu!
Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışlarının önüne geçmek için şikayet bildirim sistemi oluşturdu..

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat hareketleriyle ilgili her türlü enstrümanın devreye alınacağını belirtmişti..

ÖZEL TİM KURULACAK

Fiyatların daha sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Nebati, fahiş fiyat uygulayanlara karşı özel bir timin oluşturulacağının altını çizmişti.

VATANDAŞLARIN İLETECEĞİ SİSTEM KURULUYOR

Bu kapsamda haksız fiyat artışlarına karşı harekete geçen bakanlık, mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla vatandaşlar tarafından iletilecek şikayetlerin ve önerilerin toplanacağı bir şikayet bildirim sistemi oluşturdu.

ŞİKAYETLER YAZILABİLECEK

Uygulamaya göre, vatandaşlar, haksız fiyat artışlarına tanık olması durumunda bakanlığın internet sitesindeki şikayet bildirim kısmına şikayetlerini yazabilecek ve bu şikayetler ilgili birimlerce değerlendirilmek üzere işleme alınacak.

DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlığın internet sitesi üzerinde işleme alınan şikayetler, Enflasyonla Mücadele Timi olan, Vergi Denetim Kurulundaki müfettişler ve Gelir İdaresinde görev yapan denetleyiciler tarafından takip edilecek.

YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Bu sayede, vatandaşları mağdur etmeye yönelik haksız fiyat artışları yaptığı tespit edilecek kişiler için yasal işlem başlatılacak. Devreye alınacak bu uygulamayla haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesi bekleniyor.

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