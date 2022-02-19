Ellerde uyuşma o hastalığın sinyali! Geç tanı kalıcı hasar bırakıyor

Beyninizin bir kısmına giden kan akışının azaldığı ya da kesintiye uğradığı durumlarda, beyin dokusunun oksijen ve besin almasını engelleyen bir inme meydana gelir. Bu inmenin ardından beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin yani felcin oluştuğu bu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı olmak üzere kayıplar yaşanır.İnmede erken müdahale, beyin hasarını ve diğer komplikasyonları azaltabilmektedir. İnmenin iskemik inme ve hemorajik inme olmak üzere 2 çeşidi mevcuttur.55 yaş üzeri bireylerin, gençlere oranla inme olasılığı daha yüksektir. Erkeklerde inme riski de kadınlara oranla daha yüksek olmasına rağmen kadınlarda inmeden kaynaklı ölüm oranları erkeklerden fazladır. Uzmanların aktardığına göre, östrojen içeren doğum kontrol haplarını kullanmak felç riskini artırıyor.İnmeyi tetikleyen faktörler şunlardır:- Fazla kilolu ya da obez olmak- Fiziksel hareketsizlik- Uyuşturucu kullanımı- Sigara içimi ya da pasif içicilik- Yüksek kolestrol- Diyabet- Obstrüktif uyku apnesi- Kalp yetmezliği, kalp kusurları, kalp enfeksiyonu veya atriyal fibrilasyon gibi kardiyovasküler hastalık- Kovid-19 enfeksiyonuİnme için bir saniye bile önemlidir. İnme ne kadar uzun süre devam ederse beyin hasarı ve sakatlık potansiyeli de o ölçüde artar.Siz veya çevrenizdeki biri felç geçiriyorsa, belirtilerin başladığı zamana dikkat etmeniz gerekmektedir. Bir felç belirtisi hissedildiğinde derhal bir tıbbi yardım isteyin.- Konuşmakta ve başkalarının ne dediğini anlamakta güçlük çekmek en sık rastlanılan belirtidir.- Yüz, kol veya bacakta uyuşma meydana gelebilir.- Ani olarak bir veya iki gözde bulanıklık yaşanabilir, felç geçiren kişi görme problemi yaşayabilir.- Şiddetli bir baş ağrısı ortaya çıkar. Bu da felç geçirildiğini gösteren diğer bir olgudur.- Baş ağrısına kusma da dahil olabilir.- Felç anında yürüme güçlüğü yaşanır, koordinasyon kaybı ortaya çıkar.