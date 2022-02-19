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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

Dünyanın en güçlü ordularını belirleyen en önemli kıstaslardan biri en iyi hava kuvvetlerine sahip olmaktır. Bu anlamda ABD merkezli internet sitesi Global Firepower, ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgileri paylaştı. Birçok önemli istatistik üzerinden hazırlanan rapora göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2022 listesi açıklandı. Türk Hava Kuvvetleri sıralamaya damga vurdu. Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…
Ekleme: 19.02.2022 - 22:08 Güncelleme: 19.02.2022 - 22:21 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…
ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

2022 yılına bilgiler paylaşan Global Firepower sitesi dünyanın en güçlü donanmalarını tek tek sıraladı.

Hazırlanan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.

Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu.

İşte Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması…

60 AZERBAYCAN

59 TUNUS

58 KENYA

57 HOLLANDA

56 İSVİÇRE

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…

55 NORVEÇ

54 KATAR

53 YEMEN

52 FİLİPİNLER

51 BANGLADEŞ

50 SUDAN

49 FİNLANDİYA

48 ÖZBEKİSTAN

47 BELARUS

46 İSVEÇ

45 VİETNAM

44 ARJANTİN

43 GÜNEY AFRİKA

42 KAZAKİSTAN

41 PERU

40 SİNGAPUR

39 FAS

38 ÜRDÜN


Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…
37 VENEZUELA

36 MYANMAR

35 ŞİLİ

34 ANGOLA

33 UKRAYNA

32 IRAK

31 KANADA

30 AVUSTRALYA

29 ENDONEZYA

28 SURİYE

27 POLONYA

26 KOLOMBİYA

25 TAYLAND

24 MEKSİKA

23 İSPANYA

22 İRAN

21 CEZAYİR

20 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

19 İSRAİL

18 ALMANYA


Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! İşte Türkiye’nin sıralamadaki yeri…
17 YUNANİSTAN

16 BREZİLYA

15 BİRLEŞİK KRALLIK

14 TAYVAN

13 İTALYA

12 SUUDİ ARABİSTAN

11 KUZEY KORE

10 FRANSA

9 TÜRKİYE

8 MISIR

7 PAKİSTAN

6 JAPONYA

5 GÜNEY KORE

4 HİNDİSTAN

3 ÇİN

2 RUSYA

1 ABD


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