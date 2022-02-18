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Televizyon izlerken herkes aynı hataya düşüyor... Sakın bunu yapmayın!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok yeteneğe sahip yeni nesil televizyonların, tamirleri de bir o kadar masraflı oluyor. Gün içinde uzun süre açık kalan televizyonların LED panelleri yanıp bozulabiliyor.

Ekleme: 18.02.2022 - 18:37 Güncelleme: 18.02.2022 - 18:39 / Editör: Ozge Selin
Televizyon izlerken herkes aynı hataya düşüyor... Sakın bunu yapmayın!
Televizyonların uzun süre açık kalmasının LED panellerinin yanmasına sebep olabileceği, bunun da vatandaşa yüklü bir masraf çıkarttığı belirtiliyor. LED panel tamirinin de bir hayli zorlu olması, vatandaşın yeni bir televizyon almasına yol açabiliyor.

Televizyonu iki saat çalıştırdıktan sonra dinlendirilmesi gerektiğini söyleyen televizyon tamircisi Sami Diker, LED yanması çoğunlukla televizyonun uzun süre açık kalmasından dolayı olduğunu söyledi.

Diker, 'Piyasayla rekabet edebilmek için en ucuz parçaları kullanıyorlar. Ucuz parçalar da LED yanmasında etkili. Ücretler kullanılan LED'lere göre değişiyor. Mesela 32 inç televizyonlarda 300 liradan başlıyor. Söküp takması da problem olduğu için en ufak bir hatada panel kırılabiliyor. En ucuz panel de bin 500 lira. Söküp takarken en ufak hatada kırarsak yenisini takmak zorunda kalıyoruz' dedi.

'TAMİR ETMEYE ÇALIŞIRKEN BOZMAYIN'

Bazı müşterilerinin internet üzerinden video izleyip, tamir etmeye çalışırken televizyon panellerine zarar verdiğini söyleyen Sami Diker, uzmana danışılması gerektiğini belirtti. Diker,' Vatandaşlar internet üzerinden izleyip kendileri de tamir edebilir, ama riskli bir işlem olduğundan uzmanına danışmaları daha iyi olur. Evinde kendi tamir etmeye çalışırken televizyon panellerini bozan müşterilerimiz de oluyor. Panel üzerinde kof dediğimiz çipler bulunmakta. O panelleri istemeden kesiyorlar. Panel tamiri de çok masraflı iş, filmler yırtıldığı zaman masraf 600 liradan başlıyor' diye konuştu.
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